OnlyFans réduit les revenus des utilisateurs: les nouvelles limites sur les paiements de site dur

OnlyFans, le portail qui permet de publier des photos hard à proposer par abonnement aux utilisateurs, a imposé de nouvelles limites aux paiements qui risquent d’entraîner une forte baisse des revenus pour ses créateurs. L’actualité, confirmée ces dernières heures par le même portail, aura un impact sur le montant d’argent gagné et la rapidité de paiement. Les nouvelles règles incluent en fait une maximum de 100 dollars comme pour les messages privés (c’est le montant qu’un utilisateur paie pour envoyer un message au créateur), égal à la moitié des 200 € précédents. Le coût de visualisation de l’article unique (au cas où le créateur ne propose pas une forme d’abonnement mensuel) a également baissé à 50 €, contre 200 € auparavant.

Les offres que les utilisateurs peuvent soumettre pour les quatre premiers mois d’activité du compte comportent désormais un maximum de 100 €, qui devient 200 € une fois cette période terminée. Enfin, OnlyFans a prolongé la période de paiement: avant que les créateurs ne reçoivent l’argent 7 jours après les dons, maintenant à la place ils devront attendre 21 jours. Un changement qui, selon la plateforme, représente un «processus évolutif» qui vise à «assurer la protection des paiements pour les créateurs et les utilisateurs».

Certains critiques ont cependant souligné que la décision de plafonner les paiements avait été prise quelques semaines après la nouvelle sensationnelle concernant le débarquement de l’actrice. Bella Thorne sur le portail. En une seule journée, Thorne a levé 1 million de dollars d’abonnements, puis a exigé 200 dollars par publication unique, alors que, cependant, il ne montrait aucun contenu risqué (comme prévu). Pour cette raison, selon certains, le choix d’OnlyFans s’est fait suite aux nombreuses demandes de remboursement reçues par l’entreprise. “Nous pouvons confirmer que toute modification des limites de transaction n’est pas basée sur un seul utilisateur”, a expliqué OnlyFans.

Thorne, cependant, s’est excusée sur Twitter en expliquant qu’elle n’a ouvert son profil que parce qu’elle était engagée dans la production d’un film avec le réalisateur Sean Baker. “Je voulais me concentrer sur le site pour me débarrasser de la stigmatisation, mais ce faisant, je vous ai fait du mal”, a écrit l’actrice. «J’ai risqué ma carrière plusieurs fois pour le retirer stigmate derrière l’industrie du sexe et du porno. “Le réalisateur Baker s’est distancé du projet, expliquant qu’il n’était pas impliqué dans la production du film.” Je ne ferais jamais rien qui nuirait à la communauté “, a-t-il expliqué.