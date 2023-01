Nickelodeon envoie Rubble & Crew au travail en février

Il est rugueux, il est dur, et il est presque prêt à gronder ! La nouvelle série attendue, Décombres et équipageest prêt à être diffusé sur le réseau le 3 février. L’émission est un spin-off du hit de Nickelodeon, Pat’Patrouille! Un clip de la nouvelle série mettant en vedette l’équipe familiale de Rubble peut être visionné ci-dessous ainsi qu’un synopsis.





Rubble est sur le double d’aventures à enjeux élevés dans la toute nouvelle série animée préscolaire de Nickelodeon, Rubble & Crew, en première le vendredi 3 février à 11h30 (ET / PT). Produit par Spin Master Entertainment, le spin-off de PAW Patrol est centré sur le personnage préféré des fans Rubble, le suivant ainsi que sa famille de chiots alors qu’ils utilisent leurs impressionnants véhicules de construction pour construire et réparer tout ce dont la ville de Builder Cove a besoin.

Décombres et équipage est la prochaine étape de l’énorme franchise PAW Patrol de Nickelodeon. Première en 2013, Pat’Patrouille suit l’équipe titulaire de chiots d’urgence alors qu’ils utilisent leurs compétences et leur travail d’équipe pour sauver les citoyens d’Adventure Bay. Chaque chiot est basé sur une profession différente, comme la police, les pompiers, le sauvetage aquatique, etc. L’équipe est dirigée par Ryder, le génie de dix ans qui a entraîné les chiots et construit leur technologie unique !

Depuis ses grands débuts, Pat’Patrouille a été diffusé dans plus d’une centaine de pays et continue de fonctionner ; actuellement à sa neuvième saison et a été renouvelée pour une dixième au début de l’année dernière. En 2021, PAW Patrol : le film a fait ses débuts en salles et en streaming, devenant un succès au box-office et rapportant 144 millions de dollars dans le monde.





Les décombres ont été introduits dès le début de Pat’Patrouille, mais ses origines sont particulièrement particulières. L’épisode « Pups Get a Rubble » révèle que le petit bouledogue est le plus jeune membre de l’équipage. L’épisode suit l’équipe alors qu’ils sauvent Rubble d’un arbre et l’intègrent à l’équipe. Bien que l’épisode n’aille pas trop loin dans l’origine de Rubble, il semble que nous pourrions obtenir quelques réponses dans cette nouvelle série !

Le premier épisode de Décombres et équipage sort le 3 février et s’intitule « L’équipage construit un pont ». Dans l’épisode, nous suivrons la famille colorée de Rubble alors qu’ils se préparent à construire un pont. Mais lorsque le méchant Speed ​​Meister tente de changer ces plans, Rubble et sa famille changent de cap pour sauver la situation. Speed ​​Meister est un vieil ennemi de Pat’Patrouille.

Ces chiots n’abandonneront tout simplement pas, pas avec un spectacle toujours en cours et un spin-off prêt à être présenté en première. Il y a aussi un deuxième film en route, PAW Patrol : Le puissant film, qui devrait sortir en octobre 2023. Le film devrait ramener un mélange d’anciens et de nouveaux acteurs de la voix. Avec toutes ces annonces, il semble que le ciel soit la limite pour Nickelodeon et ses chiots vedettes.

Décombres et équipage est prévu pour 26 épisodes et sera diffusé régulièrement le vendredi à 11h30 [ET/PT] sur Nickelodéon.