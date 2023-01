Ce jeu en ligne gratuit est le dernier phénomène viral : comme GeoGuessr, mais vieux de plusieurs années

Testez vos connaissances sur l’histoire avec ce nouveau jeu en ligne gratuit.

Cronophoto est un jeu en ligne qui vous met au défi de savoir en quelle année une photo a été prise

Depuis que Wordle est devenu un phénomène viral fin 2021, de plus en plus apparaissent jeux en ligne composé de deviner Choses essayant de répéter le succès du très célèbre titre créé par Josh Wardle et racheté plus tard par le New York Times. Mais en plus des clones de Wordle, tels que Worldle ou Quordle, au fil des mois, d’autres types de jeux sont apparus qui peuvent être utilisés pour tuer le temps libre.

L’un des derniers à exploser en termes de popularité est Chronophotoune version quelque peu différente du mythique GeoGuessr, qui vous met au défi de découvrir l’année exacte au cours de laquelle une photographie a été prise.

Chronophoto est un jeu simple : dès que vous entrez sur le site du jeu, vous verrez un photographie historiqueet juste en dessous d’un curseur qui va de la de l’année 1900 à l’année 2020, ainsi qu’un bouton pour vérifier la réponse. Votre but dans le jeu sera devinez en quelle année exacte l’image a été prise.

Vous pouvez être guidé par des indices qui peuvent apparaître dans l’image, tels que modèles de voitures et les années où ils ont été vendus, types de vêtements ou d’autres éléments qui, bien qu’ils puissent sembler sans importance à première vue, peuvent être essentiels pour choisir correctement le moment de l’histoire où la photographie a été prise.

Chaque jeu se compose de cinq tours. Dans chacun d’eux, vous devrez vous rapprocher le plus possible de l’année exacte au cours de laquelle la photographie a été prise pour obtenir le meilleur score possible. A la fin tu verras combien de points avez-vous obtenu au total tout au long des cinq manches.

Le jeu est entièrement gratuit et peut être jouer depuis n’importe quel appareil avec accès à un navigateur.

Jouer Chronophoto

