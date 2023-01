En plus de Top Gun : les chansons pour lesquelles Lady Gaga a été nominée aux Oscars

PRIX DES OSCARS 2023

L’artiste est nominé pour la chanson Hold My Hand de Top Gun : Maverick. Ce sont toutes des occasions où l’Académie d’Hollywood la considère.

©GettyLady Gaga aux Oscars 2019.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma à Hollywood a annoncé les principaux nominés pour le prochain volet du Oscars 2023. Et, comme il le fait à chaque édition, il a annoncé les candidats dans la catégorie des Meilleure chanson originale. Parmi eux, on distingue Lady Gaga. À quelles autres occasions avez-vous été considéré pour cette statuette ?

+ Les chansons nominées aux Oscars 2023

Cinq thèmes musicaux se disputent dans la catégorie Meilleure chanson originale aux Oscars 2023. Ils sont soulève-moiappartenant à Panthère noire : Wakanda pour toujours et composé par Tems, Ludwig Göransson, Rihanna et Ryan Coogler ; Naatu Naatu pour RRRpar Kala Bhairava, MM Keeravani et Rahul Sipligunj ; Applaudissements pour Dites-le comme une femme par Diane Warren; C’est une viede Tout partout tout à la fois de David Byrne, Mitski et Son Lux ; Oui tiens ma main pour Top Gun : Maverick de Lady Gaga.

+ Toutes les fois où Lady Gaga a été nominée aux Oscars

Aux Oscars 2023, Lady Gaga a été nominée dans la catégorie Meilleure chanson originale pour la chanson thème tiens ma mainqu’il a interprété pour le film Top Gun : Maverick. Pourtant, ce ne sera pas la première fois que l’artiste défilera sur le tapis rouge de la mythique prestation. À d’autres occasions, il a été considéré dans la même liste.

C’était en 2016, lorsque l’Académie d’Hollywood l’a nominée pour le thème Jusqu’à ce que ça t’arrivequ’il a écrit avec Diane Warren pour la bande originale du documentaire Le terrain de chasse. Cependant, qui a remporté la statuette était L’écriture est sur le murdu film de James Bond intitulé Spectrecomposée par Jimmy Napes et Sam Smith.

En 2019, sa grande pause est enfin arrivée. Lady Gaga a joué dans Une star est née avec Bradley Cooper. Dans la bande, elle personnifiait une chanteuse à succès, elle a donc non seulement joué le rôle principal, mais a également contribué musicalement. Bien qu’elle ait été nominée pour la meilleure actrice, le prix est allé à Olivia Colman pour Le préféré. Malgré cela, il a remporté la meilleure chanson originale avec le hit Peu profond.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?