La préquelle du Roi Lion, Mufasa: Le Roi Lion, révélera la trame de fond tragique de Scar

La préquelle du remake d’action en direct de Disney de Le roi Lion, Mufasa : Le Roi Lion, plongera dans la trame de fond du méchant Scar. Et le trouvera apparemment pas si méchant … pour le moment. Parler avec fandangoKelvin Harrison Jr., qui reprendra la voix de Scar de Chiwetel Ejiofor, révèle que Mufasa : Le Roi Lion introduira une interprétation beaucoup plus drôle, mais toujours « piquante », du personnage.





« Nous allons vraiment avoir une histoire avec Scar, et il est hilarant. Il est toujours très, très épicé. Il est aussi le jeune lion le plus adorable que vous ayez jamais rencontré. Donc, ça va être amusant de voir la relation entre Scar et Mufasa. »

Connu pour des rôles dans les goûts de Elvis et Le procès du Chicago 7, Kelvin Harrison Jr. est ravi de montrer au public les premières années de Scar, qui sera connu sous son vrai nom, Taka, dans la préquelle. Cue la scène inévitable où Taka reçoit sa cicatrice et son nouveau surnom plutôt méchant.

Détails publiés jusqu’à présent concernant Mufasa : Le Roi Lion ont révélé que le film détaillera comment un jeune Mufasa orphelin, exprimé par Vieux et Le chemin de fer clandestin star Aaron Pierre, s’est retrouvé dans les terres de la fierté suite à une inondation. La préquelle mettra également en vedette Seth Rogen, Billy Eichner et John Kani qui sont maintenant confirmés pour reprendre leurs rôles de Pumbaa, Timon et Rafiki, respectivement.





Mufasa : Le Roi Lion se déroule à la fois dans le passé et dans le présent

Le cinéaste primé aux Oscars Barry Jenkins dirigera le projet Disney et a révélé que non seulement Mufasa : Le Roi Lion être une préquelle de la sortie de 2019, il se déroulera également dans le présent. Ce qui en fait une préquelle et une suite à la fois.

« Je pense que vous verrez une tonne de visages familiers. C’est un préquel, mais encore une fois, c’est un préquel dans le sens où ce sont tous les mêmes personnages, mais nous vous racontons comment ils sont devenus ce qu’ils sont », a expliqué le réalisateur. Nous reculons donc littéralement. Nous remontons dans le temps avec bon nombre de ces personnages. Nous sommes également dans le présent, mais nous remontons également pour dire qui étaient ces personnages.

Le roi Lion Le remake d’action en direct a connu un énorme succès au box-office lors de sa sortie, dépassant 1 milliard de dollars et entrant dans le top 10 des films les plus rentables de tous les temps. Dirigé par Iron Man’s Jon Favreau, Le Roi Lion met en vedette les voix de Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, Billy Eichner, John Kani, John Oliver, Florence Kasumba, Eric Andre, Keegan-Michael Key, JD McCrary, Shahadi Wright Joseph et Beyoncé Knowles-Carter et James Earl Jones dans le rôle de Mufasa. La sortie photoréaliste animée par ordinateur raconte les événements de l’original bien-aimé de 1994, alors que le jeune lion Simba doit assumer son rôle de roi légitime de sa patrie après le meurtre de son père, Mufasa, aux mains de son oncle, Scar.

Mufasa : Le Roi Lion devrait sortir le 5 juillet 2024