Nick Cannon sera-t-il remplacé par DC Young Fly?

L’avenir de Wild ‘N Out est encore incertain même des mois plus tard. Comme beaucoup le savent, l’émission d’improvisation à succès a été retirée des airs plus tôt en 2020 lorsque ViacomCBS a renvoyé l’animateur Nick Cannon pour des déclarations controversées qu’il avait faites dans une interview. Depuis lors, nous n’avons pas entendu beaucoup de mises à jour sur l’émission, mais il y a eu des spéculations selon lesquelles Cannon pourrait être remplacé.

Les téléspectateurs ont spécifiquement lancé DC Young Fly en tant que successeur de l’hôte de longue date. Mais DC Young Fly remplacera-t-il Cannon sur Wild ‘N Out? Voici ce qu’il a dit.

DC Young Fly dit qu’il ne se sentirait pas bien d’accueillir ‘Wild’ N Out ‘sans l’approbation de Nick Cannon

On a demandé à DC Young Fly s’il serait prêt à succéder à Cannon lors d’une interview le 27 octobre le Le club du petit-déjeuner.

Le comédien, qui a rejoint la série dans la saison 7 après être devenu célèbre sur Vine pour ses rôtis de célébrités, a déclaré aux animateurs que si Cannon lui avait directement offert le rôle, il le prendrait. Mais parce qu’il ne l’a pas fait, il ne se sent pas à l’aise de prendre le relais.

« Je voudrais [it] la bonne manière », at-il partagé. « Je voulais [it] à me donner de l’OG C’est sa merde. Ce n’est pas de la merde d’entreprise. L’entreprise ne m’a pas embauché. Nick m’a embauché.

«Donc, ce serait un coup de poignard pour moi de me dire: » D’accord, entreprise, qu’est-ce que vous voulez que je fasse? » Je sais comment le jeu se déroule. Vous ne le faites pas [mess] avec moi comme ça. Toi seulement [mess] avec ce que je peux vous apporter. Je veux faire partie d’une famille, et Wild ‘N Out était de la famille », at-il poursuivi.

Les commentaires viennent des mois après ViacomCBS a tiré Nick Cannon

Cannon a été licencié en juillet après avoir fait des commentaires considérés comme antisémites lors de l’épisode du 30 juin de son podcast. Classe du canon. En parlant à l’ancienne star de Public Enemy, le professeur Griff, Cannon a affirmé que les Noirs sont les «vrais Hébreux», a fait référence à des théories du complot concernant la famille bancaire Rothschild, et plus encore.

Ses commentaires ont déclenché des critiques généralisées de la part du public et une condamnation du réseau. Au milieu de la réaction, Cannon a présenté ses excuses sur Twitter pour ses «paroles blessantes et divisionnantes» avant de partir pour en savoir plus sur ses commentaires d’un rabbin.

D’abord et avant tout, je présente mes excuses les plus profondes et les plus sincères à mes sœurs et frères juifs pour les paroles blessantes et conflictuelles qui sont sorties de ma bouche lors de mon entretien avec Richard Griffin. – Nick Cannon (@NickCannon) 16 juillet 2020

Il a continué à se renseigner sur le sujet depuis lors, révélant dans une apparition en août sur un programme du Comité juif américain qu’il avait même appris qu’il avait une ascendance juive (via Page Six).

Le comportement de Nick Cannon pourrait-il lui faire revenir son show?

On ne sait pas ce qui va se passer avec Cannon et Wild ‘N Out. Mais Chris McCarthy, membre du personnel de ViacomCBS, a signalé dans une interview de novembre avec Variety que Cannon pourrait avoir une chance de récupérer son émission.

«Nous continuons à suivre le parcours de Nick et je suis impressionné par la façon dont il a possédé ses erreurs», a déclaré McCarthy. «Il fait partie intégrante de notre famille depuis près de 20 ans et un de mes amis personnels depuis près de la moitié. Il donne l’exemple, s’excuse et essaie d’apprendre à comprendre et à aider les autres à faire de même. C’est le genre de partenaire avec lequel nous voulons travailler. »

Il n’a pas partagé quand Wild ‘N Out pourrait être de retour sur les ondes, mais pour le bien des fans, j’espère que ce ne sera pas trop longtemps.