PS5: les rapports mettent en garde contre la mise en veille de la console

Aux États-Unis et dans d’autres régions du monde, le PlayStation 5 Officiellement disponible pendant quelques jours, c’est pourquoi de plus en plus de témoignages et avec eux quelques problèmes sont publiés. Sans surprise, les nouvelles consoles de Sony ne sont pas totalement exemptes de divers problèmes de démarrage qui peuvent être assez ennuyeux.

Problèmes de démarrage avec la PS5

Comme nous l’avons signalé vendredi dernier, certains utilisateurs signalent des problèmes principalement liés avec un disque dur externe et le mode repos se produire.

Un nouveau rapport PS5 met en garde contre la mise en veille de la console PlayStation. Plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes sur Reddit lorsque la PlayStation 5 est dans le Mode de repos est déplacé. Aussi Jeff Gerstmann de Giant Bomb a récemment signalé le même problème et a constaté que cela s’était produit plusieurs fois lorsque Marvel’s Spider-Man: Remasterisé a été exécuté.

On dirait que mettre une PS5 en mode repos pendant que Spider-Man Remastered est en cours d’exécution plante tout le système, forçant ce processus de «réparation de votre disque externe» lorsque vous redémarrez. Du moins, c’est comme ça que j’ai fait les quelques fois que j’ai fait qu’aujourd’hui. – Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) 11 novembre 2020

Sur le populaire forum de jeux vidéo ResetEra, un utilisateur a ajouté qu’il était un Employés GameStop averti de ne pas mettre la console en veille. Cependant, il n’est pas clair si l’employé de Sony a été informé de ce problème et l’a rencontré sur Internet.

Bien qu’il existe actuellement divers problèmes avec la PS5, beaucoup d’entre eux semblent en fait être déclenchés principalement en relation avec le mode veille. Nous continuerons à garder un œil sur ce sujet pour vous et à vous signaler s’il existe une solution qui fonctionne, par exemple sous la forme d’une mise à jour du firmware.

Nous tenons à rappeler à ce stade qu’il s’agit encore de cas individuels. Un problème mondial ne semble toujours pas exister. Nous sommes sûrs que Sony apportera bientôt des améliorations avec une mise à jour correspondante.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂