Ni encoche ni trou: OnePlus a breveté une nouvelle façon de cacher la caméra frontale

Ce brevet OnePlus est non seulement bon marché mais aussi très utile.

L’une des plus grandes obsessions des différentes sociétés de téléphonie mobile est de tirer le meilleur parti de l’avant des terminaux et donc rendre les écrans de plus en plus grands.

Le problème avec ceci est de savoir où placer la caméra selfie avant et c’est qu’avec la grande popularité des réseaux sociaux comme Instagram, La caméra selfie est un incontournable sur un téléphone mobile.

Il y a eu de nombreuses expériences pour que la caméra selfie ne dérange pas comme les caméras pop-up, les trous dans l’écran ou les caméras sous l’écran et si nous pensions que cette dernière était la meilleure option, maintenant OnePlus arrive et fait breveter une nouvelle façon de cacher la caméra frontale que nous avons beaucoup aimé.

C’est ainsi que OnePlus veut cacher la caméra frontale

Le problème avec les caméras sous l’écran est qu’il est encore temps de devenir un standard. Pour le moment, nous ne connaissons que le ZTE Axon 20 5G, il est donc évident qu’il nous reste quelques années pour que ce soit une tendance sur le marché.

C’est pourquoi OnePlus expérimente de nouvelles façons de masquer la caméra frontale. Car oui, l’encoche est la plus courante mais la vérité est qu’elle n’est pas la plus esthétique.

LetsGoDigital a eu connaissance d’un nouveau brevet de la société chinoise OnePlus et il se compose de 23 pages. Ce document décrit un terminal avec un écran OLED qui aurait un petit trou dans la lunette supérieure recouvert d’une «plaque» transparente. Ou qu’est-ce que c’est pareil, la caméra au lieu d’être sur l’écran serait dans le cadre supérieur du terminal.

Honnêtement, c’est l’un des moyens les plus originaux et les plus utiles que nous ayons vu pour placer la caméra frontale d’un smartphone car en plus d’être beaucoup moins cher que de les placer sous l’écran, vous permet de profiter pleinement de l’avant de l’appareil.

Cependant et comme on dit toujours, C’est un brevet et cela ne veut pas dire qu’à la fin il verra la lumière. De plus, personne ne s’attend à ce que le futur OnePlus 9 dispose d’une telle technologie car elle sera très décevante.

