Dans notre guide précédent pour le conte grand de Wild Rose, nous avons expliqué comment Trouvez le coffre des souvenirs. Dans cette section, nous expliquerons comment utiliser le livre de quêtes pour trouver La boîte à épices. Il y a aussi un article complémentaire à celui-ci pour vous aider à trouver le Boîte à musique. Vous pouvez trouver ces deux objets dans n’importe quel ordre. Cependant, comme il existe un si large choix d’éléments sur lesquels ces deux éléments peuvent apparaître, nous avons divisé le guide en deux parties.

Mer des voleurs | Grand conte Wild Rose | Guide et emplacements de la boîte à épices

Vous devrez d’abord trouver le coffre de souvenirs si vous voulez commencer votre recherche de la boîte à épices de George. Si vous n’avez pas encore obtenu ce coffre, vous pouvez suivre le lien approprié ci-dessous. Sinon, si vous recherchez aider avec les autres éléments essentiels ou les journaux cachés, vous pouvez également trouver ces liens ci-dessous.

Si vous souhaitez déchiffrer le livre vous-même et que vous cherchez simplement de l’aide pour comprendre comment utiliser le livre de quêtes, lisez Option un au dessous de. Si vous êtes coincé ou que vous ne voulez pas passer du temps à résoudre les indices et que vous voulez simplement savoir où chercher, lisez Deuxième option.

Option 1: Comment trouver vous-même la boîte à épices de George

La page qui mentionne George’s Spice Box indiquera également qu’elle était cachée au même endroit que l’une des histoires précédentes. C’est le plus gros indice pour savoir où vous pouvez le trouver. Rose réfléchira avec tendresse à cette boîte à épices et déclarera qu’elle voulait l’enterrer sur l’île associée à ce souvenir. Cet indice peut être quelque chose comme où nous avons eu notre premier baiser ou où nous avons attrapé le cochon.

Déterminer quelle est la bonne île est généralement la partie la plus facile. Le plus difficile est de savoir quoi faire une fois sur place. Cependant, le livre de quête continue de fournir plus d’indices, mais vous devrez les déchiffrer. Parfois, il vous montrera une image exacte de l’emplacement des spots, mais parfois vous devrez suivre les instructions mentionnées dans l’histoire.

Si vous avez atteint l’île et que vous ne trouvez pas l’emplacement indiqué ou mentionné dans le reste de l’histoire, vous pouvez utiliser la liste ci-dessous pour voir les points de fouille exacts de chaque histoire.

Option 2: emplacements de la boîte à épices de George

AVERTISSEMENT DE SPOILER: Cette section contient les solutions aux emplacements de la Music Box. Ne le lisez pas si vous espériez déchiffrer vous-même les indices et les indices.

Puisqu’il existe une sélection de cinq îles pouvant abriter la boîte à épices, nous ne pouvons pas vous dire exactement où aller. Cependant, nous avons fourni la liste complète des emplacements possibles et des descriptions de la façon de les atteindre. Utilisez les images ci-dessous pour trouver la boîte à épices et continuez avec le reste de l’histoire!

Faire ce que je fais de mieux!

Si vous êtes amené à l’histoire Faire ce que je fais de mieux! pour trouver la boîte à épices, vous vous dirigerez vers Boulder Cay. C’est également l’un des emplacements possibles pour trouver le coffre de souvenirs. Si vous voyez que cette histoire est mentionnée lorsque vous obtenez le coffre, jetez un œil aux autres pages pour voir si vous pouvez obtenir deux oiseaux avec une pierre! George’s Spice Box est situé presque en plein milieu de l’île. Vous devrez marcher quelques pas au nord-est de la parcelle d’arbres et d’herbe et y creuser.

Notre premier baiser

Si Rose mentionne qu’elle a caché la boîte à épices où ils ont partagé leur premier baiser, vous allez naviguer vers Lagoon of Whispers. Vous devez faire correspondre l’image de l’histoire avec une zone de l’île. Le spot est situé sur la section nord-ouest, un peu au sud du quai. Vous allez creuser dans le sable entre deux plaques d’herbe. Utilisez l’image ci-dessus pour référence si vous êtes bloqué.

La chasse au cochon

Si Rose dit qu’elle a enterré la boîte à épices de George où ils ont attrapé le cochon, vous vous dirigerez vers Sables salés. Pour celui-ci, il s’agit moins d’utiliser des points de repère pour trouver l’emplacement et de trouver l’angle du réel terre. Vous pouvez voir la petite parcelle de terre entre les deux îles sur la photo et sur la carte. Vous devez vous rendre à la plage de l’îlot nord et creuser sur la plage visages cette parcelle de terre entre eux!

Le jour où nous avons trouvé nos pendentifs!

George et Rose ont trouvé leurs pendentifs sur Repos de Sea Dog. Même si l’île est petite, il peut être difficile de déterminer exactement où creuser. Il n’y a pas de points de repère significatifs sur la photo pour l’histoire, vous devez donc comparer les rochers et les arbres du livre à ce que vous voyez sur l’île. Nous avons identifié l’emplacement précis de l’image dans notre image ci-dessus. Vous devrez être sur la plage ouest et creuser juste à côté de l’herbe. Utilisez l’image ci-dessus pour vous guider.

Nous avons survécu à notre première embuscade!

Dans le livre, leur première embuscade était située sur Cannon Cove. Pour trouver l’emplacement de fouille de la boîte à épices, vous devez rechercher la zone dans laquelle George et Rose se tiennent sur la photo. C’est un autre qui n’a pas de points de repère utiles, vous devez donc utiliser les roches et le feuillage de l’image pour référence. Vous trouverez cet endroit de fouille sur la plage Est, à peine au nord du milieu. Creusez à l’endroit où ils se trouvent sur la photo, juste à côté de la récupération et de l’herbe.

Et après

Il y a deux possibilités pour la prochaine étape dans ce guide. Si vous avez utilisé ce guide avant de chercher la boîte à musique, vous pouvez suivre ce lien pour ce guide: La boîte à musique. Cependant, si vous avez déjà trouvé la Music Box, vous allez maintenant accéder au guide qui explique Comment trouver George, Rose et Rooke. C’est aussi le moment idéal pour commencer à chercher le Journaux cachés associé à ce grand conte!

