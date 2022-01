Anthony Daniels reviendra en tant que C-3PO dans le nouveau projet Star Wars

Bien que vous ne le connaissiez peut-être pas de vue, l’acteur Anthony Daniels a donné vie dans plusieurs films à l’un des androïdes les plus emblématiques du grand écran : C-3PO à partir de guerres des étoiles. L’acteur qui a incarné le droïde depuis la trilogie classique a mis en ligne une photo qui montre clairement qu’il n’est pas encore à court de batterie, car il semble qu’il soit prêt à retourner jouer pour un autre projet Star Wars.

Sur la photo publiée sur son compte officiel Instagram, l’acteur porte un costume de capture de mouvement et a légendé « Enfin un nouveau costume qui me va! » Cependant, il n’a pas donné de détails sur le projet auquel il jouera, mais il est supposé que ce sera une aventure animée intitulée »Star Wars : Une histoire de droïdes », annoncé il y a un an par kathleen kennedy.

‘« L’attaque des clones » Oui « La revanche des Sith » ont été enregistrées dans Studios Ealing, précisément l’endroit où Anthony Daniels a choisi de se photographier. Même si à première vue on pourrait penser que ce n’est pas pour Star Wars, les hashtags qui accompagnent la capture laissent entendre que oui, le droïde protocolaire sera de retour avec l’acteur qui l’incarne depuis le début.

Bien que sa participation au spin-off des droïdes ne soit pas confirmée non plus, Daniels a déjà joué son rôle de C-3PO dans des projets tels que l’expérience de réalité virtuelle » Contes de Galaxy’s Edge » et dans le spécial Disney+, LEGO Star Wars : spécial vacances.

Lorsque »Star Wars : A Droid Story » a été annoncé, Kennedy a partagé :

« Alors que Lucasfilm continue de développer de nouvelles histoires, l’intersection de l’animation et des effets visuels offre de nouvelles opportunités à explorer. Lucasfilm Animation s’associera à l’équipe d’effets visuels de Lucasfilm, Industrial Light & Magic, pour développer une aventure Star Wars spéciale pour Disney+ : A Droid Story. Ce voyage épique nous présentera un nouveau héros, dirigé par le duo légendaire R2-D2 et C-3PO. »