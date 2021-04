La méditation est importante pour le corps et l’esprit

Avant de parler de la première étape pour vous de commencer à méditer, il est important que vous compreniez pourquoi la méditation est importante et pourquoi vous devriez commencer à pratiquer le plus tôt possible.

Commençons par expliquer pourquoi la méditation est importante.

La méditation est un moyen pour nous de reposer notre esprit et de ralentir le flux des pensées. Méditer équilibre nos systèmes endocrinien et immunitaire. En d’autres termes, cela réduit le risque que vous tombiez malade.

Mais la méditation va au-delà de cela. Il régule la production de neurotransmetteurs importants, tels que le cortisol, la sérotonine et la noradrénaline. Tous ces neurotransmetteurs sont liés à l’anxiété et au stress.

La méditation vous permet de réduire le stress et l’anxiété, vous apportant plus de bien-être et de tranquillité. Cela ralentit également le flux de pensées et vous permet d’améliorer votre capacité à vous concentrer et à résoudre des problèmes.

Mais pourquoi est-il si important de commencer à méditer?

La méditation peut être comparée à un bain, mais un bain pour l’esprit et l’âme. Il est naturel pour nous de nettoyer le corps quotidiennement, mais pas de nettoyer l’esprit.

C’est pourquoi il n’est pas courant que les gens soient anxieux, tendus, déprimés et avec les problèmes émotionnels les plus divers. Nettoyer les pensées et les émotions n’est pas une habitude dans nos vies.

La méditation doit être considérée comme un nettoyage quotidien et non comme une pratique salvifique. Vider l’esprit et les émotions est extrêmement nécessaire pour avoir une qualité de vie positive.

Et par où commencer?

La méditation doit commencer par la réalisation que c’est la réduction des pensées excessives et que nous devons concentrer notre attention sur une seule chose.

Cela réduit le flux intense de l’esprit et vous amène à tourner votre attention vers l’ici et maintenant. De cette façon, votre esprit finit par se reposer, abaissant également la tension artérielle, responsable de maux de tête.

Vous pouvez commencer par accepter les sons qui vous entourent et vous harmoniser avec l’environnement. Asseyez-vous dans un endroit où personne ne vous interrompra et commencez à faire attention aux sons que cet endroit a.

Ne résistez pas aux sons ambiants, même s’ils semblent vous déranger. Acceptez-les dans le cadre de votre méditation. Faites attention à ces sons, car c’est la première étape. Vous ne faites attention qu’au son et cela réduit votre flux de pensées.

Cela vous fera commencer le processus méditatif et commencer à franchir la première barrière qu’est le corps. Vous sentirez que votre esprit se concentre uniquement sur le son et ne luttera plus contre cette barrière.

Alors commencez à méditer aujourd’hui, commencez à pratiquer votre attention sur une seule chose, même si cette chose est le bruit qui, selon vous, perturbe votre méditation.

Vous pouvez commencer avec seulement cinq minutes par jour. Commencez petit et entraînez-vous quotidiennement pour bouger rapidement. Prenez également l’habitude de nettoyer les pensées et les émotions toxiques. Profitez des avantages de cette pratique et commencez à être heureux dès aujourd’hui.