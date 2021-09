« New Amsterdam » : qu’est-il arrivé aux protagonistes à la fin de la saison 3

La quatrième saison de « Nouvel Amsterdam« Les premières ce 21 septembre sur NBC et le showrunner David Schulner ont promis que dans les nouveaux épisodes, il y aurait plus de joie, de bonheur et d’amour, surtout parce que dans le précédent volet du drame médical, les protagonistes ont été confrontés à la pandémie de coronavirus.

De plus, Schulner a assuré dans une interview avec TVLine que les fans obtiendraient « tout ce qu’ils veulent de Max et Sharpe, et bien plus encore. C’est dedans. Et il n’y a pas de retour en arrière ». Mais cela ne veut pas dire que tout sera du bonheur pour les personnages de la série, puisqu’il reste encore du travail à faire.

Par conséquent, il est nécessaire de se rappeler ce qui est arrivé aux protagonistes de « Nouvel Amsterdam« À la fin de la troisième saison.

QU’EST-IL ARRIVÉ AUX PRINCIPAUX JOUEURS DE « NEW AMSTERDAM » À LA FIN DE LA SAISON 3 ?

1. MAX GOODWIN

Après deux saisons, Max Goodwin (Ryan Eggold) a enfin réussi à surmonter la mort de sa femme et à retirer son alliance. De plus, il franchit une étape très importante dans sa relation avec Helen Sharpe (Freema Agyeman) : après l’avoir raccompagnée chez elle, il l’embrasse au revoir.

Par conséquent, dans les prochains épisodes de « Nouvel Amsterdam«Leur relation pourrait passer au niveau supérieur, cependant, ils devront également se battre pour la garde de leur fille, car les parents de Georgia veulent passer plus de temps avec leur petite-fille.

2. HÉLÈNE SHARPE

Le Dr Sharpe a mis fin à sa romance avec Cassian Shin pour se concentrer sur sa nièce Mina, qui est entrée dans sa vie pour l’aider à découvrir son côté maternel. Malgré les problèmes que cela a causé, à la fin du troisième volet, la relation avec l’adolescente s’améliore, mais embrasser Max va-t-il tout changer ?

Helen dit au revoir à sa nièce dans la troisième saison de « New Amsterdam » (Photo: NBC)

3. IGGY FROMÉ

Au milieu du road trip, Martin insiste sur le fait qu’il ne veut pas continuer à courir, mais sa dispute avec Iggy est interrompue par la disparition de Samaira, qui s’enfuit à la plage car elle ne veut pas revenir à la normale. Alors, Iggy promet à Martin qu’ils peuvent revenir, mais il ne verra plus de patients. « Cette vie est finie. »

Iggy est déterminé à ne plus consulter (Photo: NBC)

4. FLOYD REYNOLD

Après le voyage à San Francisco avec sa fiancée le Dr Lyn Malvo, le Dr Floyd Reynolds (Jocko Sims) revient avec l’intention de reprendre son ancien poste, mais Claude Baptiste lui propose d’être directeur adjoint de chirurgie. Le problème est que Baptiste est le mari de son partenaire actuel, donc mélanger le personnel avec le professionnel pourrait faire des ravages sur la quatrième saison de « Nouveau Amsterdam”.

Que va-t-il arriver à Reynolds dans la saison 4 de « New Amsterdam » ? (Photo: NBC)

5. LAUREN BLOOM

Le directeur de la résidence à l’hôpital offre à Leyla un poste de résidente des urgences à l’hôpital, mais uniquement parce que Lauren Bloom (Janet Montgomery) a soudoyé Jack, le chef des nouvelles recrues. Comment cela affectera-t-il la relation entre Bloom et Leyla ?