La Casa de Papel : qui est le sosie d’Úrsula Corberó ?

La fin de Le vol d’argent c’est un fait. Le 3 septembre, Netflix a diffusé les cinq premiers épisodes de la cinquième saison, ce qui a encore une fois fait fureur. Pleine d’action, d’adrénaline et même d’un peu de romance, cette édition a été l’une des meilleures créées par Álex Pina qui présentera la vraie fin de la fiction le 3 décembre.







Avec cinq autres chapitres, Le vol d’argent clôturera un cycle plein de succès et de fans à travers le monde. C’est pourquoi, tant devant les caméras qu’à l’extérieur, les acteurs principaux commencent à dire au revoir à leurs personnages. Pendant le strip chaque interprète clôt son histoire, alors qu’en réalité, le casting dit au revoir à la série à travers les réseaux sociaux.

Et, l’un d’eux était Úrsula Corberó. L’actrice qui a joué Tokyo était l’une des plus aimées de tout le drame et était également celle avec le rôle le plus important. Cependant, à la fin du premier tome, son personnage est celui qui se sacrifie pour sauver le reste de la bande. C’est-à-dire que le favori du public ne reviendra pas le 3 décembre prochain.

C’est pourquoi Corberó a été l’un des premiers à dire au revoir à Le vol d’argent. Mais elle n’était pas la seule puisque, en plus d’elle, celle qui a dit au revoir à Tokyo était sa doublure. Comme dans la plupart des productions, les réalisateurs décident de prendre soin de leurs stars en embauchant des personnes très similaires pour faire les scènes les plus risquées.

A tel point qu’Úrsula a compté, durant les cinq saisons, avec la présence de Carolina Barral. La jeune comédienne est celle qui joue le double de Tokyo et ne pouvait s’empêcher de s’enthousiasmer pour la fin de ce cycle. « Je suis sans voix de vous remercier pour tout ce que vous m’avez accueilli et ce que j’ai appris de vous. Grand Ursu, très grand« Il a écrit sur ses réseaux sociaux avec trois cartes postales avec Corberó.

« Merci précieux. Merci toujours« Corberó a répondu à ce message d’adieu. Et, sans aucun doute, ce post a surpris les fans de Le vol d’argent, qui a noté la grande ressemblance que les deux ont l’un avec l’autre.