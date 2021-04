Zapata, l’hallucination d’Alfonso Arau qui mettait en vedette Alejandro Fernández

En 2021, certains journalistes ont eu des ennuis pour avoir considéré les romans romancés sur l’histoire du Mexique écrits par Francisco Martín Moreno comme une source fiable. Des glissades similaires peuvent se produire avec ceux qui ne connaissent pas ou ignorent les épisodes et les personnages historiques du pays et croient tout ce qu’ils voient dans les films. Heureusement, cela ne s’est pas produit avec Zapata. Le rêve du héros film mettant en vedette Alejandro Fernández qui, au contraire, à ce jour est une source de discrédit pour son scénario.

Quand il a été annoncé qu’il serait réalisé par Alfonso Arau et photographié par Vittorio Storaro, les attentes étaient pour un « film » qui ferait oublier les productions d’Antonio Aguilar, qui jusqu’à ce moment avait réalisé les versions les plus décentes du so -appelé «Caudillo del sur» pour le cinéma.

Mais lorsque le casting a été annoncé, le bon présage s’est transformé en consternation. Alors que les animateurs et les journalistes ont demandé à donner le bénéfice du doute à ceux choisis par Arau, le grand public a prédit l’échec de ces personnalités. Et le public n’avait pas tort.







Après sa projection en 2004, de nombreuses personnes ont quitté la salle parce qu’elles trouvaient le film insupportable. Pendant ce temps, les critiques – à juste titre – étaient impitoyables dans leur analyse et leurs opinions. Cependant, actrices et acteurs n’ont pas été aussi récriminés que le réalisateur, qui a porté à l’écran une version trop fictive d’Emiliano Zapata, un leader révolutionnaire qu’il considère plus comme un chaman et étant mystique que comme un symbole de la résistance paysanne.

Bien que Lucero et Jaime Camil aient été méprisés dès le début pour être des acteurs formés au contenu télévisuel, le plus interrogé était Alejandro Fernández. Le fait qu’il ait mal agi n’était pas en soi le problème (car il y avait une notion qu’il était chanteur), mais avoir accepté de jouer un personnage comme Zapata avec un scénario qui frise l’absurde et l’invraisemblable.

Auparavant, en 1991, Alejandro Fernández avait déjà eu un rôle de premier plan dans le cinéma avec mélodrame Mon cher vieil homme, où il se produit avec son père, Vicente Fernández. L’intrigue se résume à une séparation dont la conséquence est la haine qu’une mère instille à son fils envers son père avec le mensonge qu’il les a abandonnés. Son stellaire n’a pas si mal fait, il a même été bien accueilli par les téléspectateurs.







Avec Zapata. Le rêve du héros il a été assez connu pour avoir donné vie à un personnage historique caricaturé, entre autres, comme possédant des pouvoirs magiques pour communiquer avec les animaux, modifier le temps et le tour de passe-passe, en plus d’être guidé par les conseils d’une prêtresse aztèque vers la restauration de l’empire aztèque.

Alejandro Fernández a accepté l’invitation d’Alfonso Arau de donner vie à cet Emiliano Zapata qui est actuellement critiqué. Et c’est qu’avec le temps, plus de 15 ans après sa première, le film se poursuit dans un plan décroissant en termes d’audience et d’acceptation. Il est même considéré comme l’un des pires du cinéma national.

Pas Carlos Santana, qui allait être en charge de la bande originale et a finalement renoncé à le faire en raison de son calendrier d’engagements chargé, Cela aurait sauvé ce film, qui n’a contribué qu’à préserver les films d’Antonio Aguilar comme le meilleur qui soit sur Emiliano Zapata.