Netflix rejoint la tendance des reels : comment fonctionne sa rubrique « pour rire » ?

A travers sa plateforme, Netflix a rejoint la tendance des reels. Comment fonctionnent-ils et que montrent-ils ?

Les vidéos courtes, moins d’une minute et captivantes sont la nouvelle tendance des réseaux sociaux. Désormais, les utilisateurs préfèrent se déconnecter du monde avec ce type d’audiovisuel qu’avec un audiovisuel encore plus long. Tel est ainsi Netflix est l’une des nouvelles entreprises qui a décidé d’écouter ses utilisateurs et a ajouté une nouvelle section de ce type. Comme Instagram Soit TIC Tac maintenant, le géant du streaming a le bien connu « rouleaux » dans votre catalogue.

Netflix est l’une des plus grandes entreprises au monde qui trouve toujours une nouvelle formule pour garder ses téléspectateurs accrochés. Et, même si ces derniers mois, il a perdu un grand nombre de ses utilisateurs au point qu’une autre plate-forme a fini par le dépasser en termes d’abonnés, la vérité est que L’entreprise de Ted Sarandos toujours découvrir un moyen d’être dans les derniers détails.

Tant et si bien que maintenant ils l’ont fait, mais avec leur section « rire ». Pour le moment, ce n’est pas une partie très utilisée du catalogue, mais c’est sans aucun doute idéal à utiliser lorsque vous ne savez pas quoi voir. Mais comment fonctionnent-ils bobines netflix et où peut-on les voir ? Eh bien, nous allons vous le dire.

+ Bobines Netflix : voici comment elles fonctionnent et comment elles peuvent être vues

Il convient de noter, tout d’abord, que cette section intitulée « rire » n’est pas disponible sur la version Web de Netflix, mais ne peut être apprécié que via l’application mobile. Lorsque vous entrez dans l’application, en dessous de tout, vous pouvez voir les éléments suivants : Démarrer, où apparaissent toutes les séries et tous les films. Ensuite, il est suivi de Jeux où toutes les versions de jeux dont dispose le géant du streaming sont répertoriées.

À côté se trouve la section « Nouveau et populaire », qui est composée des bandes-annonces des prochaines versions où vous pouvez activer les notifications afin qu’un avis arrive lorsque la série ou le film que vous avez choisi est déjà disponible. Et, à côté, se trouve la section « rire » là où il y a un visage heureux et c’est là que ces bobines que Netflix vient d’incorporer apparaissent.

Bien sûr, il convient de noter que ce que vous voyez dans ces courtes vidéos sont les meilleures scènes de vos séries ou films préférés. Il parait, Netflix a été basé sur l’algorithme de chaque compte pour créer la compilation des différents audiovisuels. En d’autres termes, ce que vous voyez sont certaines des scènes les plus drôles des productions que le spectateur a déjà appréciées.

