One Piece : Buggy the Clown reçoit un puissant power-up dans le chapitre 1056 du manga

Dans l’épopée des pirates une pièce par mangaka Eichiro Oda il est courant que les lecteurs sautent entre les chapitres beaucoup de nouvelles informations sur le monde et les changements qui ont eu lieu entre deux arcs. Eh bien, où le Arc Wa no Kuni a pris fin, nous apprenons en conséquence beaucoup de nouvelles choses.

Cela inclut des nouvelles extrêmement intéressantes sur le pirate buggy le clownqui est l’un des premiers adversaires du chapeau de paille et est apparu encore et encore depuis et avec un pur bonheur infini monte dans les rangs de la pègre. Dans Chapitre 1056 il en a encore un mettre sous tension le genre violent.

Si vous n’avez pas lu le manga jusqu’ici ou si vous regardez simplement l’anime, qui est un peu en retard sur l’intrigue, nous vous recommandons d’arrêter de lire à ce stade, car des spoilers massifs suivent sur le dernier chapitre de One Piece que vous ne voudrez peut-être pas encore connaître.

One Piece : Buggy devient plus puissant que jamais

Depuis Singe D Luffy l’ancien garçon de cuisine de l’ancien roi des pirates Or D Roger vaincu au combat, il ne cesse de réapparaître, réussissant toujours à avoir une meilleure assise qu’auparavant. Que ce soit par pure chance ou simplement parce que Buggy monte la force de ses sous-fifres feuilles.

Eux, à leur tour, pensent que leur brave chef est une légende parmi les pirates, parce qu’il a déjà servi sur le navire de Roger, et ne se demande même pas si leur capitaine a des compétences. Mais au moins en tant que chef de la société de délégation de pirates Livraison de buggy il va visiblement très bien.

Cette organisation mercenaire qu’il a fondé après que le gouvernement l’a classé à tort comme une menace et en a rapidement fait un Samouraï des mers a fait. Ainsi, Buggy a pu réunir de nombreux pirates puissants et amasser beaucoup d’argentsans avoir à agir lui-même, ce qu’il a trouvé dans le nouveau monde serait certainement difficile.

Avec ça c’était la montée du clown mais loin d’être terminé, car après la finale de l’Arc Wa no Kuni, il a été annoncé qui est tombé Empereur Big Mom et Kaido remplacerait et c’est, après tout, Luffy et son vieux rival Buggy. Comment il a pu obtenir ce poste reste un mystère.

Une énigme qui pourrait être résolue par le Nouvelles dans le chapitre 1056 du manga se dissoudre, car on y apprend que le nouvel empereur des mers Buggy le clown aux 1000 pièces a de nouveaux alliés pour se battre pour lui. Selon une affiche montrant Kid Luffy, les anciens samouraïs sont maintenant debout Monsieur Crocodile et Dracule Mihawk aux côtés de Buggy.

© Eiichiro Oda/Shueisha

Bien que Crocodile ait été vaincu par Luffy au début de l’histoire de One Piece, il est le propriétaire du Sand Fruit. Suna Suna no Mi un combattant puissant qui peut résister même aux plus grands pirates. Et Mihawk est le meilleur sabreur du mondefaisant de lui un allié extrêmement important.

On ne sait pas encore comment Buggy a réussi à convaincre ces puissants pirates, mais cela est très probablement lié au fait que le gouvernement mondial le système des samouraïs des mers a basculé et a voulu les arrêter récemment. C’était peut-être la seule chance de Mihawk et Crocodile avant le amiraux être sûr.

Mais le choc ne s’arrête pas là, car Buggy, qui semble désormais avoir gagné le titre d’empereur, utilise la richesse de sa compagnie de délégation pirate pour frapper la marine à ses risques et périls. Il a donc des membres bien connus de la Marine offert une primeles obligeant à être chassés par des pirates.

Qu’est-ce que tu penses? comment buggy s’est-il débrouillé Mihawk et Crocodiles gagner pour lui-même et il devient maintenant un concurrent sérieux dans la course pour le mythique One Piece être?