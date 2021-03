Amazon Fire TV Stick (3e génération) Télécommande Alexa Voice lancée avec des boutons dédiés pour Prime Video, Netflix et plus à Rs 3,999

26 mars 2021 18:58:06 IST

Le géant de la technologie Amazon a annoncé deux mises à jour pour Alexa Voice Remote le vendredi 26 mars. La télécommande mise à jour est disponible pour précommande sur Amazon. Il est compatible avec Fire TV Stick (2e et 3e génération), Fire TV Stick Lite et Fire TV Stick 4K. Pour un accès rapide aux services de streaming comme Prime Video, Prime Video, Amazon Music et Netflix, la télécommande vocale aura des boutons préréglés. Parallèlement à cela, un commutateur de guide est également présent, qui fournira aux utilisateurs un accès à distance aux listes de programmes et à la chaîne consolidée à partir d’applications de télévision en direct.

L’expédition de cette dernière télécommande commencera avec Fire TV Stick (3e génération), qui sortira le 21 avril 2021, avec la mise à jour de la télécommande vocale Alexa. Il est disponible au prix de Rs 3 999 sur Amazon après une remise de Rs 1000.

Il existe également des options pour ajouter une garantie prolongée lors de la précommande du produit. Sur le site Web d’Amazon, une garantie prolongée d’un an d’Acko est disponible au prix de Rs 299. Lors de l’achat, les clients peuvent également obtenir une garantie prolongée d’un an pour Fire TV Stick avec Alexa Voice Remote en achetant une garantie One Assist pour Rs 249.

Selon le communiqué de presse, l’expérience Fire TV a été repensée et commencera à se déployer pour les appareils Fire Stick 4K, Fire TV Stick (2e génération) et les téléviseurs intelligents Fire TV.

.

