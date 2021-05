Les derniers mots de Bob Marley à son fils sont incroyablement poignants

Bob Marley, star du reggae tardif n’avait que 36 ans lorsqu’il est décédé d’un cancer en 1981, après avoir trouvé le mélanome dans son orteil s’était propagé à ses poumons et à son cerveau.

Dans un Post Instagram , Ziggy a expliqué: « La dernière chose que mon père m’a dite était: «En montant, emmène-moi. En descendant, ne me laisse pas tomber‘. «

Ziggy a poursuivi: « Un père qui dit à son fils que cela met une certaine responsabilité sur mes épaules. Il me l’a dit et je le prends très au sérieux. «

Ziggy, qui est également musicien, a même écrit une chanson sur son dernier moment avec son père, en écrivant « Won’t Let You Down ».