Netflix publie les 8 premières minutes de la saison 3 d’Outer Banks Outer Banks a déjà été renouvelé pour une quatrième saison avant la première de la saison 3. Netflix

Bien que 2022 ait une bonne fin pour le service, Netflix et la plupart de ses concurrents traversent une crise. Cela a conduit l’entreprise à prendre des mesures controversées pour réduire les dépenses. Des séries comme Étranger Choses, Monstre : Le Jeffrey Dahmer Histoire, et Mercredi ont connu un succès massif et spectaculaire, obtenant des renouvellements rapides. Cependant, des productions plus modestes comme le très acclamé nonne guerrièreont été victimes des stratégies de l’entreprise, qui ne cherchent qu’à investir dans des projets qui se traduiront par des profits insensés.

Pour cette raison, le renouvellement d’un spectacle bien établi mais modérément réussi comme Banques extérieures semble être une oasis au milieu du désert pleine de séries annulées, de films à guichets fermés et de productions suspendues. L’annonce de la nouvelle saison a été faite lors de l’événement des fans de Poguelandia, qui comprenait la participation du casting de l’émission et des créateurs, qui ont célébré avec des mots de remerciement aux fans :