One Punch Man Chapitre 146 Date de sortie – Saitama arrivera-t-il bientôt?

Quoi de neuf les gars, One punch man ne cesse de s’améliorer avec des rebondissements inattendus dans chaque chapitre. Les chapitres précédents étaient impeccablement incroyables avec les héros secondaires qui ont été reconnus. Mais le dernier chapitre était autre chose, nous avons vu Genos et Silver Fang arriver en sauvegarde pour sauver Tank Top Master et Tatsumaki. Enragé par leur état et se sentant misérablement frustré, Silver Fang avertit Fuherer qu’il a le contre-pied parfait pour toute attaque et qu’il domine plus tard complètement le combat. Bang avait prouvé une fois de plus qu’il était digne d’un héros. Cet article vous informera sur – Date de sortie de One Punch Man Chapitre 146 – Saitama arrivera-t-il bientôt?

Chapitre 146:

One Punch Man est aussi excitant que possible. Il y a quelques chapitres, nous avons vu Blast faire une apparition et parler à Saitama lui-même. Imaginez simplement que 2 des créatures les plus puissantes du monde se parlent sans même le savoir. Compte tenu du scénario actuel à la surface, Saitama pourrait faire une entrée car il est désespérément nécessaire. La plupart des héros de la classe S sont à leur limite avec peu ou pas de sauvegarde. Peu de spéculations suggèrent que Saitama fera une apparition et fera revenir un dur à cuire pour montrer aux méchants qui est le patron.

OPM Chapitre 146 est-il sur un délai?

One Punch Man a un calendrier de date de sortie très déroutant car Murata sensei apporte souvent de nombreuses variations et modifications à ses chapitres. Lorsque nous regardons en arrière le modèle de date de sortie, vous remarquerez le nombre d’irrégularités présentes entre chacune de ces versions. Pour l’instant, nous n’avons été informés d’aucun retard concernant la date de sortie du chapitre 146 d’OPM. Il est donc prudent de dire que nous assisterons à une autre sortie de chapitre bientôt ce mois-ci.

One Punch Man Chapitre 146 Date de sortie

One Punch Man Chapitre 146 sortira probablement le 20 mai 2021. Il s’agit d’une date de sortie prévue basée sur les modèles de date de sortie précédents. Mais comme il s’agit d’une date de sortie prévue, elle peut être sujette à des changements et à des retards. Assurez-vous de rester avec nous pour en savoir plus sur les mangas OPM. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dernières nouvelles / mises à jour de manga et d’anime, nous vous recommandons vivement de visiter 45Secondes.fr.com.

Lire One Punch Man 146 Chapitre 146 en ligne gratuitement!

Vous pouvez lire tous les chapitres de One Punch Man, y compris One Punch Man Chapitre 146 sur Viz Media. Actuellement, il y a un retard dans la sortie des derniers chapitres du manga OPM. Mais rassurez-vous, les fans peuvent lire gratuitement leurs derniers chapitres d’une manière qui soutient l’auteur et son équipe. Nous condamnons vivement l’utilisation de sites Web non officiels pour lire le manga car il ne prend pas en charge les créateurs de votre manga préféré qui travaillent jour et nuit pour les créer.

À propos de Manga

En 2019, One Punch Man avait vendu 20 millions d’exemplaires de son illustration de manga, ce qui en faisait l’un des animes les plus populaires de tous les temps. One punch Man tourne autour du protagoniste principal appelé Saitama. L’anime se déroule à une époque où des monstres apparaissent de la pègre et prévoient de prendre le contrôle de la surface.

Les héros se dressent contre ces monstres afin de protéger leur ville, Saitama est un héros infâme qui a sa propre idéologie d’être un héros. Il devient un héros pour le plaisir et part à la recherche de dignes adversaires qu’il espère ne pas finir en un seul coup de poing. Les fans attendent avec impatience One Punch Man Saison 3.