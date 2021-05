La famille royale célèbre le deuxième anniversaire d’Archie avec des photos et des voeux

Exacompta Album photo de famille à spirales 50 pages blanches + 2 pages d'introduction - Format 32x22cm - Visuel

QUALITE : les pages intérieures de l'album sont réalisées en carte blanche rigide 250g/m2.<br/>Avec son papier haute qualité, cet album permet une excellente conservation des clichésCOUVERTURE : recouverte de papier imprimé Pelliculage brillantPRESENTATION : Ce bel album photos de famille vous permettra de garder intacts vos souvenirs de génération en génération et de revivre les beaux moments passés.<br/>Composez votre arbre généalogique grâce à la page d'introduction, écrivez les souvenirs de vos grands-parents et gardez précieusement cet album dans votre famille !L'album à spirales 32x22cm est un format pratique et esthétique, en particulier pour présenter des agrandissements, et dispose d'une bonne capacité de présentation photosCAPACITE : 100 photos.<br/>50 pages blanches avec 2 pages illustrées d'introduction.<br/>Format 32x22 cm.<br/>Emballé en coffret cristalFABRICATION : produit de fabrication 100% française - Offre exclusivement réservée aux professionnels