Shazam ! Fury of the Gods Run Time aurait été révélé

Shazam ! Fureur des Dieux est juste au coin de la rue. Zachary Levi et Asher Angel feront à nouveau équipe pour incarner Billy Batson et sa version super-héros dans la suite très attendue du film de 2019, toujours sous la direction de David F. Sandberg.





Le premier film était une bouffée d’air frais au milieu des histoires sombres traversant la DCU à l’époque, avec la vision de Zack Snyder régnant sur tous les personnages. Shazam ! a été présenté comme une histoire de famille avec un ton amusant et non structuré, même dans le cadre du canon principal.

Maintenant, le mortel le plus puissant du monde et sa famille sont habilités par les dieux et doivent apprendre à équilibrer leur vie d’adolescent avec leurs alter-ego. Mais lorsque les Filles d’Atlas, un trio vengeur d’anciens dieux, viennent sur Terre à la recherche de la magie qui leur a été volée il y a longtemps, les héros se retrouvent enfermés dans une bataille pour leurs superpuissances, leur vie et le destin de leur monde.

Shazam ! Fureur des Dieux met également en vedette Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Lucy Liu, Helen Mirren, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, DJ Cotrona, Grace Caroline Currey, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Marta Milans, Cooper Andrews et Djimon Hounsou.





Combien de temps Shazam ! Fureur des dieux ?

Images de Warner Bros.

Grâce à Collider, il a été révélé que le film durerait au total 2 heures et 10 minutes, soit seulement 2 minutes de moins que l’entrée précédente. C’est une moyenne décente pour un film de super-héros ces jours-ci, étant donné que certains ont dépassé les deux heures et demie, atteignant même 3 heures ou plus, comme dans le cas de La Ligue des Justiciers de Zack Snyder et Avengers : Fin de partie.

Cela pourrait être la dernière aventure du Shazam ! de Zachary Levi sur grand écran, comme Le flash fonctionnera comme un redémarrage de l’univers actuel et inaugurera la vision de James Gunn pour l’avenir de la DCU. Pour le moment, on ne sait pas si le personnage fait partie des plans de DC Studios ou s’il est possible que Levi continue même à jouer un autre rôle.

Gunn a précisé que tous les acteurs de l’ancien univers ne seraient pas exclus du nouveau. En fait, Jason Momoa a de grandes chances de continuer à jouer Arthur Curry après Aquaman et le royaume perdu, puisque son arc avec le personnage était destiné à une trilogie. Le réalisateur a également déclaré que Gal Gadot et Ezra Miller avaient toujours les portes ouvertes pour revenir, il y a donc de l’espoir pour la continuité de Levi.