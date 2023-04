NETFLIX : l’incontournable SÉRIE POLITIQUE la PLUS VUE au monde AUJOURD’HUI

Zildjian A0133 - CHARLESTON A-SERIES 14" NEW BEAT HI HAT

Puissante, expressive et brillante, la légendaire A 14" New Beat hi-hat reste, aujourd'hui encore, l'une des cymbales les plus polyvalentes.Une légende est née. La charleston New Beat est considérée comme l'une des cymbales les plus polyvalentes au monde. Imaginée par le batteur Louie Bellson qui a notamment joué avec de grands musiciens dont Benny Goodman, Tommy Dorsey, Harry James et Duke Ellington. Cette charleston se distingue des autres cymbales A par son excellent rebond et sa puissance lorsqu'elle est frappée sur le bord. Si vous recherchez une charleston puissante, expressive et brillante, ce modèle remplira la mission à la perfection. Le son classique Zildjian incarné par la série A. Immortalisées dans d'innombrables enregistrements effectués par les plus grands batteurs de tous les temps, ces cymbales ont rapidement gagné leurs galons grâce à leur polyvalence et à leur brillance. De nombreux ajustements ont été apportés à la forme et au poids de plusieurs modèles afin que ces cymbales conviennent aux styles musicaux actuels.LE SON MYTHIQUE ZILDJIAN.Combien de solos de batterie se sont achevés par un coup de crash Avedis? Cette série est un pilier de l'histoire de la batterie. Quel que soit le style, les Avedis répondent présentes et apportent leur voix, leur couleur. Extrêmement sensibles, elles s'adaptent parfaitement au toucher de chacun et répondent avec précision et force. Catégorie : charleston Type : new beat Matériau : bronze Diamètre cymbale : 14,00Épaisseur : médium heavy Martelage : non Son : général Finition : traditionnelle