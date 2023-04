Chris Evans aime être sauvé par Ana de Armas dans Ghosted

Au cours des dernières années, des millions de fans ont aimé regarder Chris Evans en tant que Captain America de Marvel, sauvant le monde à maintes reprises de toutes sortes de périls, y compris les nazis et Thanos le Mad Titan. Cependant, maintenant qu’il a passé le flambeau à Anthony Mackie et qu’il a joué dans une variété d’autres longs métrages, il y a une chose qu’il apprécie le plus dans sa collaboration avec Ana de Armas sur son nouveau film. Par une interview avec Variety lors de la première du tapis rouge de New York de son dernier film FantômeEvans n’hésite pas à admettre qu’il a aimé être celui qui a été secouru pour changer par sa co-star.

Chris Evans et Ana de Armas jouent tous les deux dans la nouvelle comédie romantique bourrée d’action Fantôme, qui est dirigé par Dexter Fletcher avec Apple TV+. Fletcher a déjà réalisé des biopics récents Rhapsodie bohémienne (2018) et Rocketman (2019). Le film est co-écrit par Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna et Erik Sommers. Evans est également producteur du projet aux côtés de Wernick, Reese, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger et Jules Daly. Alors que le film est jonché de grands camées de stars de Marvel, Scarlett Johansson devait initialement co-vedette aux côtés d’Evans dans le film, mais a dû abandonner en raison de conflits d’horaire et a été remplacée par Ana de Armas.

La prémisse du film tourne autour du personnage d’Evan, Cole Riggan, un romantique sans espoir amoureux de Sadie Rhodes d’Armas. Après un rendez-vous, Rhodes fantôme apparemment Cole à sa grande confusion et déception. Cependant, il découvre finalement qu’elle est en fait un agent de la CIA envoyé en mission classifiée. Avant qu’il ne puisse tenter de la reconquérir et de pousser pour un deuxième rendez-vous, les deux sont emportés dans une nouvelle aventure qui les met tous les deux dans l’eau chaude.





Chris Evans fait l’éloge d’Ana de Armas en tant que héros de Ghosted

Selon la gamme de rebondissements comiques du film, Armas joue l’héroïne principale du film, utilisant ses compétences raffinées en tant qu’agent de la CIA pour sauver Evans d’un danger imminent. Evans a félicité de Armas pour sa performance tout en admettant humblement que c’est un soulagement d’être de l’autre côté de la dynamique des héros pour changer.

« C’était génial. Je veux dire, nous avons tous vu Ana être dure à cuire ; elle était si bonne dans [‘No Time to Die’]… C’était bien d’être la demoiselle en détresse. C’était agréable d’avoir besoin d’être sauvé, principalement parce que je n’avais pas à transpirer pendant les séquences d’action. »

Evans et de Armas ne sont pas étrangers à travailler ensemble à l’écran. Ils ont déjà joué dans le film mystérieux unique Couteaux sortis (2019) et plus récemment le thriller d’action des Russo Brothers L’homme gris (2022). De Armas est également à l’affiche d’un autre long métrage d’action à venir intitulé Ballerinequi est un spin-off de l’immensément populaire John Wick franchise cinématographique.

Fantôme est maintenant disponible exclusivement sur Apple TV +.