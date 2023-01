Les créateurs du maire de Kingstown ont des idées pour plus de saisons

La deuxième saison de Maire de Kingstown est arrivé sur Paramount+. Cela fait suite à une attente des fans qui anticipent de nouveaux épisodes depuis le début de la saison 1 en 2021. Il reste à voir si l’émission finira par aller de l’avant avec une troisième saison, et cela dépendra des données d’audience et de la réception des fans qui sont apportées. par la saison 2.





En tout cas, les créateurs de séries Hugh Dillon et Taylor Sheridan sont prêts à continuer cette série encore un peu plus longtemps si c’est ce que veulent les fans et les gens de Paramount +. Dans une nouvelle interview avec Deadline, Dillon a évoqué la longévité potentielle de la série lorsqu’on lui a demandé quand une troisième saison pourrait commencer le tournage. Alors que le spectacle n’a pas encore été officiellement renouvelé, Dillon explique que lui et Sheridan ont des idées pour « plusieurs saisons » de Maire de Kingstownet ils seraient prêts à commencer la production de nouveaux épisodes plus tard cette année si cette commande de renouvellement finissait par arriver. Extrait de l’interview :

« Taylor et moi avons plusieurs idées pour plusieurs saisons. Si tout se passait comme prévu avec Paramount + et le reste, je pense que nous commencerions en août, septembre, peut-être la pré-production en été. »





La santé de Jeremy Renner est la plus importante

Bien sûr, la santé de la star de la série Jeremy Renner est la plus importante en ce qui concerne Maire de Kingstown. L’acteur pourrait avoir un long chemin vers la guérison devant lui après avoir subi de graves blessures à la suite d’un accident de déneigement au début de l’année. Dillon a expliqué comment il avait appris ce qui s’était passé avec Renner et a déclaré que la « chose la plus importante » était que l’acteur s’améliorait, notant que Maire de Kingstown l’équipe sera là pour aider de toutes les manières possibles.

« J’en ai entendu parler par l’un des autres producteurs. Je l’ai vu aux informations, puis il m’a envoyé une vidéo. Il est très drôle. Je pense juste au monde de ce type et je suis heureux qu’il soit entouré de sa famille. N’importe quoi nous pouvons faire pour aider, nous le ferons. C’est la chose la plus importante. Il est comme une famille.

Dans Maire de Kingstown, Renner incarne Mike McLusky, un membre de la puissante famille McLusky qui est soudainement propulsé dans une position de pouvoir suite à la mort inattendue d’un parent. Par Paramount +, la série aborde « les thèmes du racisme systémique, de la corruption et de l’inégalité » tout en offrant « un regard cru sur leur tentative d’apporter l’ordre et la justice dans une ville qui n’en a ni l’un ni l’autre ».

En plus de Renner, la série met en vedette Dianne Wiest, Hugh Dillon, Tobi Bamtefa, Taylor Handley, Emma Laird, Derek Webster, Hamish Allan-Headley, Nishi Munshi et Aiden Gillen. Maire de Kingstown la saison 2 est maintenant diffusée sur Paramount +. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de la nouvelle saison ci-dessous.