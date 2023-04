NETFLIX : c’est la comédie la plus regardée dans le monde aujourd’hui

Netflix

La comédie est l’un des genres préférés du public et c’est pourquoi nous vous dirons ici quel est le film le plus populaire de ce style sur Netflix aujourd’hui.

©NetflixNETFLIX: C’est le film COMEDY le plus regardé dans le monde aujourd’hui.

Un nouveau mois a commencé pour le service de streaming Netflix, où ils ont devant eux une longue liste de nouvelles séries et de nouveaux films qui arriveront dans les semaines à venir. L’année ne fait que commencer, mais on commence déjà à voir quelles sont les productions qui captivent les abonnés et atteignent un certain succès à travers le monde, à l’image d’un film dont tout le monde parle en ce moment.

Il existe plusieurs genres qui parviennent à attirer l’attention des abonnés de la plateforme et l’un d’eux est la comédie, car c’est un style de long métrage idéal pour se déconnecter de tout type de tâche et simplement se livrer au rire. Compte tenu de cela, une nouvelle bande a été choisie par les utilisateurs du monde entier comme la préférée de ces derniers jours : Mystère en vue.

Selon la récente mise à jour de Patrouille Flix, le film avec Jennifer Aniston et Adam Sandler est actuellement le genre de comédie le plus regardé sur Netflix dans le monde. Le film, réalisé par Jeremy Garelick, est sorti du catalogue le 31 mars et en quelques jours il a grimpé au sommet, mais avec une curiosité : le premier volet, mystère à bordoccupe la deuxième place.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Nick et Audrey Spitz sont maintenant des détectives à plein temps qui tentent de diriger leur nouvelle agence d’enquête. Ils se retrouvent bientôt mêlés à un enlèvement d’ampleur internationale : celui de leur ami le maharadjah, kidnappé lors de son somptueux mariage ! ».

En plus d’avoir Aniston et sandler en tant que top stars, dans son casting, vous trouverez également Mélanie Laurent, Mark Strong, Adeel Akhtar, John Kani, Jodie Turner-Smith, Tony Goldwyn, Annie Mumolo et Enrique Arce, entre autres. Oui ok Mystère en vue n’a pas reçu les meilleures critiques, avoir deux grandes célébrités à l’affiche suffisait à attirer le public de Netflix.

