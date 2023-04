Welcome to Eden : combien de personnages sont ajoutés à la saison 2 sur Netflix

NETFLIX

La série avec Belinda et Amaia Salamanca est prête à revenir sur la plateforme de streaming. Qui sont les acteurs qui rejoignent le succès créé par Joaquín Górriz et Guillermo López Sánchez ?

©NetflixWelcome to Eden revient avec une deuxième saison.

L’attente touche à sa fin! Ce même mois sera Netflix la deuxième saison de bienvenue à l’éden. La série de science-fiction espagnole, qui comprenait la participation de personnalités telles que Bélinda, est prêt à publier un nouvel opus dans le catalogue. Et avec elle, ils arriveront nouveaux personnages qui promettent de piéger les utilisateurs du service.

Créé par Joaquin Górriz et Guillermo López Sánchez, la production a fait fureur pour la façon dont elle a combiné le drame et le suspense. De quoi s’agissait-il? Ses protagonistes ont été un groupe de jeunes qui arrivent à une fête exclusive sur une île isolée. Cependant, ce paradis tentant recèle de dangereux pièges et secrets.

Le bon accueil du public a obligé Netflix à confirmer rapidement un nouvel opus qui arrivera ensuite le 21 avril. Le synopsis officiel explique : «Avec de nouvelles menaces sur l’île et aucune issue, la rébellion déclenche une intense bataille pour la liberté alors qu’Astrid réalise ses plans pour le Nouvel Eden.”.

+ Combien de personnages sont ajoutés à Welcome to Eden 2 ?

Netflix a assuré : «Dans cette deuxième saison, le mystère et le danger sur l’île grandissent et la Fondation Eden accueille de nouveaux personnages et intrigues.”. De cette façon, il a confirmé que dans le nouvel épisode de bienvenue à l’édentrois nouveaux personnages incarnés par Carlos Torresconnu pour La reine du flux, Nona Sobo de entrevias et Lucie Guerrero de Groupe 7.

Pour le moment, on ne sait pas quels seront leurs rôles dans la série. Pendant ce temps, le retour des personnages de Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Carlos Soroa, Dariam Coco et Irene Dev.

