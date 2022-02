La série She-Hulk est répertoriée pour une sortie en juin malgré les commentaires du PDG

Il y a des spéculations constantes sur le calendrier de sortie de la dernière série ou du dernier film de Marvel Studios, et avec Chevalier de la Lune maintenant confirmé pour la première le mois prochain, l’attention se tourne déjà vers qui sera le prochain héros Marvel qui arrivera sur Disney +. Actuellement, les deux Elle-Hulk et Mme Marvel sont les plus proches de la fin de la production, le premier semblant en phase finale de post-production, tandis que le second vient de reprendre le tournage pour des reprises. Avec tout cela à l’esprit, le chef de Disney, Bob Chapek, a laissé entendre que le Elle-Hulk la série n’arrivera probablement pas avant le second semestre de l’année, ce qui est en contradiction avec une application télévisée qui prévoit que l’émission arrivera en juin.

Il y a eu de nombreux facteurs qui ont contribué à la façon dont les grands Marvel et Guerres des étoiles Les séries ont été publiées sur Disney +, la plate-forme échelonnant généralement la sortie de ses émissions les plus attendues entre les deux franchises sans chevauchement. Cela a été vrai récemment avec Marvel’s Oeil de faucon s’achève juste avant le lancement de Le livre de Boba Fettet qui vient à son tour de s’achever quelques semaines avant l’arrivée de Chevalier de la Lune. Alors que la rumeur court depuis un certain temps que Mme Marvel sera présenté en première « en été », ce qui laisse un vide substantiel après la finale de Chevalier de la Lune.

Alors que Disney a maintenant révélé une sortie le 25 mai pour Star Wars : Obi Wan Kenobi, et aura également Star Wars: Andor à glisser dans le calendrier quelque part, il a été précédemment suggéré par Marvel Japan que Elle-Hulk serait la prochaine série à tomber, entre la sortie de Doctor Strange dans le multivers de la folie en mai et Thor : Amour et tonnerre en juillet. Cela cadrerait avec un nouveau rapport sur l’application TV Time, qui contient le premier épisode de Elle-Hulk, intitulé The Rules Don’t Apply, diffusé le 10 juin.











Alors que cela mettrait la série en même temps que Obi Wan Kenobi, le fait que Elle-Hulk est répertorié pour une version vendredi plutôt que mercredi, soutient également que cela est correct. Si cela s’avère exact, cela verrait Elle-Hulk‘s finale arrivant fin juillet, permettant Mme Marvel à reprendre en août dans son créneau «été», bien que la même source affirme que la série débarquera en fait début mai.

Le récent bouleversement de l’horaire de Marvel signifie que le calendrier de She-Hulk, de Mme Marvel et d’autres sera serré





via Marvel Japon

Grâce à la pandémie de Covid, la sortie de la première série de Marvel était légèrement décalée par rapport à leur plan initial, mais dans l’ensemble, la chronologie de Marvel a été maîtrisée. Avec Marvel Studios remaniant les dates de sortie de ses films, il est fort possible que la sortie de ses émissions de télévision ait également subi un changement par rapport à ce qui était initialement prévu. Même sans retards de production, le volume de production de Marvel signifie que nous ne sommes pratiquement jamais à plus d’un mois d’une nouvelle version de MCU.





Selon les fuites précédentes, le Invasion secrète la série arrivera également potentiellement cette année, quelque temps juste avant Panthère noire : Wakanda pour toujours, qui fait ses débuts en salles en novembre. Bien que le timing soit serré, tout cela s’ajoute à un calendrier Disney + qui suggère Chevalier de la LuneLes débuts du 30 mars conduiront à une série de séries Marvel qui sera presque constante jusqu’à la fin de l’année. Bien que ce ne soit que de la spéculation jusqu’à ce qu’il y ait une confirmation, c’est aussi proche d’un calendrier officiel que nous l’avons eu jusqu’à présent.





