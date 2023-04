Animé

Le deuxième volet de Tokyo Revengers touche à sa fin, mais il y a une bonne nouvelle : la troisième saison est déjà annoncée. Quand cela va arriver?

L’industrie de l’anime a plusieurs titres populaires à travers le monde et l’un d’eux est Vengeurs de Tokyosérie qui vient de terminer sa deuxième saison sur le service de streaming Étoile+. Après deux ans d’attente, les fans de l’adaptation du manga écrit et illustré par Ken Wakui ont vu la suite de l’histoire à l’écran, mais après son aboutissement ils s’interrogent sur le troisième volet.

« Après le cycle d’histoires de Bloody Halloween dans la saison principale, l’arc de l’histoire de Christmas Showdown présente le combat critique qui se produit le jour de Noël. Il introduit un nouvel ennemi pour le Tokyo Manji Gang appelé The Black Dragons »anticipait le synopsis de la partie 2. Takemichi fera tout son possible pour vaincre le groupe rival alors que la tension entre les gangs augmente.

+ Quand la saison 3 de Tokyo Revengers est-elle diffusée ?

« Quand il pleut, ça se déverse » était le titre du dernier épisode de la deuxième tranche, qui avait le synopsis suivant : « Takemichi retourne dans le passé pour changer l’horrible nouvelle chronologie. Après avoir rencontré Chifuyu, Takemichi réalise ce qu’il doit faire ». À la fin, la production a annoncé sur ses réseaux le renouvellement de l’anime avec une affiche et des détails. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, mais la troisième saison est attendue Vengeurs de Tokyo début 2024.

Ce qui a été révélé, c’est que l’histoire continuera avec le « Arc Tenjiku. », qui présente un nouveau groupe massif dans le passé maintenant que Toman est devenu fou furieux, et présente l’un des chefs de gang les plus redoutables à ce jour à Izana Kuwokawa. C’est l’un des arcs les plus longs du manga en général, on s’attend donc à ce qu’il ait plus de chapitres, bien qu’il n’y ait jusqu’à présent aucune certitude.

2023 n’a été que quelques mois, mais il ne fait aucun doute que Vengeurs de Tokyo Il se positionnera parmi les meilleurs de l’industrie jusqu’à présent cette année avec sa deuxième saison. L’annonce de la troisième partie est juste fraîche, mais des nouvelles sont attendues bientôt. En attendant, vous pouvez profiter de son histoire sur la plateforme. Star+ en Amérique latine et Disney+ si vous êtes en Espagne.

