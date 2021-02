Doctor Who: L’actrice n’exclut pas le retour de Bill Potts

Après son retour à la télévision, « Docteur Who»A cherché à se présenter comme une version agréablement progressive de l’une des franchises de science-fiction les plus importantes de la télévision britannique, présentant dans la saison dix un Bill Potts, qui avec l’incarnation de Peter Capaldi du personnage titulaire, il était son premier compagnon ouvertement gay.

L’héritage dudit personnage dans la série est celui qui reste intact après plusieurs années après sa dernière apparition. Après le «Spécial du Nouvel An», nous avons vu l’adieu à deux des compagnons de la treizième incarnation de «Le Docteur», ainsi que l’arrivée d’un nouveau. Une indication que la série se prépare à une rénovation totale.

Ces derniers mois, des rumeurs ont émergé indiquant le départ possible de Jodie Wittaker de la série. En marge de cette affaire, qui jusqu’à présent reste sans confirmation, l’actrice en charge de donner vie à Potts, Mackie perle, il anticiperait le retour de son personnage comme une possibilité proche.

«Ce n’est certainement pas quelque chose que j’ai exclu. C’était il y a quelques années quand j’étais à Docteur Who mais je me sens toujours très proche de Facture et je sens qu’elle fait toujours partie de moi », déclarerait-il Mackie dans une récente interview avec Radio Times.

Et j’ai l’impression qu’elle devrait me manquer avant de revenir vers elle, ou s’il y avait une histoire incroyable qui a été écrite sur elle et ses expériences de rencontre avec un autre docteur. Mais c’est un super spectacle et je devrais être fou si je dis non.

L’actrice serait satisfaite des messages reçus via Instagram et Twitter où les fans de la série continuent de faire l’éloge de son travail dans la production. Facture Il n’a eu qu’une saison de la série avant de subir une transformation extrême. Au cours de la finale de la saison 10, elle a été transformée en Cyberman dans la dernière bataille de Docteur contre ces êtres.

Elle serait morte sans l’invention de chauffage, un extraterrestre étant allié de la Docteur, qui pour la sauver l’a transformée en un être de sa propre race. Maintenant, ensemble, ils entreprennent des voyages à travers l’univers.