Sur quoi se basent les différentes langues parlées dans Star Wars ?

Curiosités

Nous sommes tous surpris avec Star Wars lorsque certains personnages parlent des langues que nous ne comprenons pas et dans Spoiler nous vous disons d’où ils viennent.

© IMDbJabba et ses serviteurs

Guerres des étoiles est l’une des franchises les plus originales du septième art. Dans spoilers Nous nous sommes déjà rendu compte de cette caractéristique en nous concentrant sur les différents véhicules avec lesquels la saga créée par George Lucas. Les concepts de La Force et du Côté Obscur ainsi que leurs praticiens : les Jedi et les Sith ajoutent également des points à cet aspect. On ne cesse de se surprendre !

La création de George Lucas Il a une particularité et c’est qu’il y a des centaines et des centaines de races extraterrestres présentes dans les films de franchise de la même manière que dans la série. Quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer, c’est que ces extraterrestres parlent souvent leurs propres dialectes qui sont impossibles à comprendre pour un humain ordinaire. Nous pourrions utiliser un traducteur comme l’androïde C-3PO et ses vastes connaissances sur le sujet.

+ Les langues parlées dans Star Wars

.3. Hutte

L’une des langues les plus parlées de la franchise. Il est inspiré de la langue Inca Quechua. La principale source d’inspiration de ce dialecte est tellement respectée que certains mots n’ont pas été traduits et laissés tels quels dans leur forme originale. Huttese est principalement parlé sur Tatooine, y compris des personnages comme le chasseur de primes Greedo, le gangster Jabba et tous leurs partisans.

.2. Jawa

Les Jawas sont de jolies petites créatures que vous pouvez trouver dans différentes parties de la galaxie, mais elles aiment vivre dans les sables chauds de Tatooine. Ces personnages sont de gros brocanteurs qui, dans certains cas, peuvent être plus utiles qu’il n’y paraît. Leur langue s’inspire de la langue des Zoulou et d’autres langues africaines. Pour obtenir les voix des Jawas, les voix des acteurs ont d’abord été enregistrées, puis elles sont passées par un processus d’accélération.

.un. ewok

Les Ewoks sont de petits ours mignons qui habitent la lune d’Endor, qui est une grande forêt où ces personnages construisent leurs maisons sur les arbres. Ne vous fiez pas à leur apparence : ce sont de grands guerriers qui peuvent même se battre contre l’Empire intergalactique. Ils parlent un dialecte issu d’un mélange entre plusieurs langues mongoles : tibétain, népalais et kalmouk. Ça va?

