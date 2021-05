Endetté et misère, la triste fin de Rubén Aguirre, le professeur Jirafales dans « El Chavo del 8 »

« El Chavo del 8«Malgré le fait qu’il ne soit plus diffusé, beaucoup d’entre nous se souviennent de chapitres qui nous font sourire à tout moment de la journée, car comment ne pas le faire si beaucoup d’entre nous ont grandi avec les événements du quartier« Chavo ».

Le caractère de Professeur Jirafales a été joué par Ruben Aguirre qu’en plus d’être enseignant à l’école primaire fréquentée par les enfants du quartier, il vivait amoureux de Mme Florinda, à laquelle il visitait constamment en lui apportant un bouquet de roses.

L’acteur Ruben Aguirre avant d’être connu comme le Professeur Jirafales a obtenu le titre de Ingénieur agronome dans la École d’agriculture Hermanos Escobar au Ciudad JuarezCependant, sa vraie passion était le théâtre, alors il a auditionné pour le « Chavo del 8″.

Avec le projet de Chespirito, « El Chavo del 8″, Ruben Aguirre Il a également fait une apparition dans l’émission « El Chapulin Colorado« Avec quoi grâce à ces deux projets sa notoriété grandit beaucoup au milieu, mais cela ne le dispensa pas d’avoir une fin assez tragique.

LA TRISTE FIN DE RUBÉN AGUIRRE, INTERPRÈTE DU PROFESSEUR JIRAFALES

Le professeur Jirafales rendait toujours visite à la mère de Quico pour lui apporter un cadeau, qui était presque toujours un bouquet de roses (Photo: Televisa)

Avant de participer à la production du « Chavo del 8 » À la demande de Roberto Gómez Bolaños, Ruben Aguirre Je travaillais en jouant le clown «Pipo», un personnage pour lequel il a attiré l’attention du créateur du programme.

Ruben Il a toujours attiré l’attention sur sa grande taille, la même taille qui l’empêchait malheureusement parfois de trouver un emploi. Après son départ de « Chavo del 8 », Aguirre déplacé vers Argentine où il a fondé le cirque appelé « Le cirque du professeur Girafales ».

Au Argentine il n’a eu aucun problème avec le nom parce que Roberto Gómez Bolaños il n’avait aucun droit d’auteur dans ce pays. Il l’a fait en utilisant la renommée internationale et la reconnaissance qu’il avait acquise grâce à son rôle.

Rubén Aguirre était l’un des professeurs les plus charismatiques et les plus populaires au monde, incarnant le « Professeur Jirafales ». (Photo: Televisa)

Pour lui, ce fut un moment de grand bonheur de pouvoir donner vie à un tel projet, mais ce moment de bonheur n’a pas duré longtemps. L’acteur de l’année 2007 approximativement, il a commencé à avoir une diminution du niveau économique qui a été déclenchée par un accident de voiture.

Dans cet accident de voiture, lui et sa femme ont été impliqués. Malheureusement, à cause de l’accident, sa femme n’a pas pu récupérer une jambe et il a eu un grave impact sur sa colonne vertébrale, mais les plus grosses dépenses qu’il a eues étaient dues aux chirurgies dont sa femme avait besoin.

Au fil du temps, la femme de Ruben a dû continuer avec des traitements trop chers, ce qui a causé cela pour l’année 2015 la nouvelle a éclaté que le compte de l’acteur était presque dans les derniers fonds et qu’il était inférieur à quelques 10 mille dollars.

Le public de « Chavo del 8 » se souviendra toujours du professeur Jirafales (Photo: Instagram)

Après toute la tragédie avec son accident, l’acteur Ruben Aguirre il a été attaqué par le diabète, une maladie qui est sans aucun doute extrêmement asservissante à des médicaments et des contrôles assez coûteux. Peu de temps après, son problème de calculs rénaux s’intensifie et faute de fonds, il décide de quitter l’hôpital.

L’acteur a désespérément tenté de collecter des fonds par divers moyens, ce qui l’a conduit à poursuivre le Association nationale des acteurs du Mexique pour avoir refusé de payer ses frais médicaux après s’être fait dire qu’ils seraient couverts.

La même fille de l’acteur a assuré plus tard qu’à la fin, le Association il n’a jamais tenu parole. C’est ainsi que le diabète a empiré et a coûté la vie à l’acteur qui a quitté ce monde avec une dette approximative de 5 mille dollars à sa famille.