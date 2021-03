Netflix ajoute une fonction qui empêche les utilisateurs de partager leurs mots de passe

Netflix teste une nouvelle fenêtre d’avertissement qui empêchera les gens d’utiliser les comptes Netflix d’autres personnes.

Netflix sévit sur leurs règles en introduisant de nouvelles fonctions qui empêcheront les gens de partager leurs mots de passe.

Il est indéniable que Netflix est l’une des plates-formes de streaming vidéo les plus populaires au monde. Grâce à leur large éventail de contenus, y compris des séries originales comme Choses étranges, Éducation sexuelle et Élite, et des films originaux comme Boîte à oiseaux, À tous les garçons que j’ai aimés avant et Le stand des baisers, des millions de personnes dans le monde s’abonnent à Netflix.

Cependant, Netflix coûte cher, donc beaucoup de gens partagent leurs mots de passe avec des amis, mais maintenant, le service de streaming essaie d’arrêter cela.

Netflix ajoute une fonction qui empêche les utilisateurs de partager des mots de passe. Image: Netflix

Au cours des derniers jours, plusieurs utilisateurs de Netflix ont remarqué que des avertissements avaient commencé à apparaître sur leurs écrans s’ils empruntaient un mot de passe à un ami. Un pop-up apparaît qui dit: « Démarrez votre propre Netflix gratuitement aujourd’hui ». « Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous devez disposer de votre propre compte pour continuer à regarder » et « Rejoignez-nous gratuitement pendant 30 jours ».

Un autre pop-up apparaît également en dessous, au cas où ils auraient fait une erreur. Il se lit comme suit: « S’agit-il de votre compte? Nous vous enverrons un code de vérification ». Vous pouvez ensuite choisir si vous souhaitez que Netflix vous envoie par e-mail ou par SMS le code, mais il sera envoyé au propriétaire du compte.

Il n’est actuellement pas clair si Netflix teste simplement ces avertissements ou les met en œuvre dans le monde entier. Variety rapporte que « près de 40% des Américains disent utiliser un login et un mot de passe de streaming qui ne leur appartiennent pas – et environ un tiers le font sans l’autorisation du titulaire du compte ». En d’autres termes, cela pourrait créer des problèmes pour beaucoup de gens.

Qu’en penses-tu? Avez-vous votre propre compte Netflix?

