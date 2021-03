Infection témoin (examen)

Je dois admettre que quand j’ai vu l’affiche de ce film pour la première fois, j’ai un peu roulé des yeux. Un film d’horreur-comique sur les familles de la mafia pris au milieu d’une épidémie de zombies… qui me semblait ridicule. Eh bien, je peux vous dire, oui, c’est 100% ridicule et c’est pourquoi j’ai adoré.

Witness Infection est réalisé par Andy Palmer et co-écrit et produit par Carlos Alazraqui («Reno 911», «La vie moderne de Roko», «Les parents assez étranges») & Jill-Michele Melean (« MADtv », « Reno 911 », spécial stand-up Blanc / Latina) qui sont tous les deux également à l’affiche du film histoire de deux familles de mafieux rivales qui sont transférées du programme de protection des témoins vers la même ville par erreur. La vie a toujours été assez protégée pour Carlo Serrelli (Robert Belushi). Mais son passé est sur le point de revenir et de le mordre. Le père de Carlo (Alazraqui) l’a tenu à l’écart des affaires mortelles de la mafia en lui donnant un emploi chez les toiletteurs de la famille, tandis que son jeune frère, Dominic (Bret Ernst), a toujours fait le sale boulot.

Tout cela touche à sa fin alors que le père de Carlo doit le forcer à un mariage arrangé avec Patricia Miola (Erinn Hayes), fille du patron de la famille rivale Miola. Les deux meilleurs amis de Carlo, Gina (Mélean) et Vince (Vince Donvito), jure de l’aider à sortir de cette situation difficile, mais ils se mettent tous en travers de leur tête lorsqu’une infection grave commence à dévorer la ville. La bonne nouvelle est que Carlo n’a peut-être pas à se marier après tout – mais la mauvaise nouvelle est que tout le monde pourrait mourir.

Le plus gros tirage pour moi était le casting. Il semble qu’Alazraqui ait fait venir certains de ses amis comédiens: Tara Strong («Teen Titans», «Rugrats», «The Powerpuff Girls»), Gary Anthony Williams («Star Wars Resistance», «Bless the Harts», «The Crew»), et Maurice LaMarche («Pinky et le cerveau», «Futurama», «Hey Arnold»). Le casting comprend également Robert Belushi («Comment j’ai rencontré ta mère», Sorority Row), Bret Ernst («Cobra Kai»), Erinn Hayes («Hôpital pour enfants», «Police médicale», «Kevin Can Wait»), Monique Coleman (la franchise High School Musical, «Dancing With the Stars»), et Joseph D. Reitman («Heureux!», Jay et Silent Bob Strike Back).

Witness Infection est un joli film d’horreur de comédie campy qui semble vraiment plus idiot que vraiment drôle et honnêtement, il y a des films / émissions de télévision RL Stine qui ont plus de frayeurs que tout dans ce film. Donc, si vous vous attendez à un gorefest Walking Dead ou à vous rouler par terre en riant du début à la fin, vous pourriez être déçu. Maintenant, je ne dis pas que le film est horrible non plus, je l’ai vraiment apprécié mais je savais aussi dans quoi je m’embarquais. Il y a des scènes qui valent la peine comme le dîner de famille, la rencontre avec M. Milola (Maurice LaMarche) à propos du mariage et de la scène du bar où nous rencontrons Rose (Monique Coleman) qui ne sera PAS la personne de couleur qui mourra en premier.

Witness Infection sera disponible le 30 mars sur Amazon, iTunes, Google Play, YouTube Movies, Cable et Satellite On Demand avec une durée de 82 minutes.