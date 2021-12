Netflix a lancé la deuxième saison de The Witcher démontrant pourquoi c’est l’une des meilleures séries fantastiques

Enfin! Après une longue attente due à la pandémie, la deuxième saison de Le sorceleur est maintenant disponible sur Netflix. Dans six nouveaux épisodes, Henry Cavill s’est à nouveau mis dans la peau de Geralt de Rivia pour relever son plus grand défi : protéger Cirilla de tout mal. La série, basée sur les livres d’Andrzej Sapkowski, a été l’une des plus réussies de la plate-forme lors du lancement de sa première édition et est maintenant revenue avec style.

Ajustant la formule de son sort, Netflix a de nouveau démontré pourquoi Le sorceleur est la série idéale pour les fans de fantastique, de suspense et d’action. Encore une fois, la caractérisation d’Henry Cavill en tant que Geralt place le géant du streaming au sommet des productions. De plus, le cadre du temps dans lequel se déroule l’histoire est digne d’admiration car il a de plus en plus d’espaces avec lesquels les utilisateurs seront surpris.

De son côté, Cavill se démarque à nouveau avec sa performance en tant que Geralt de Rivia. A cette occasion, l’air d’un sorcier dur et peu bavard est toujours intact, mais son côté plus paternel ressort aussi et parvient à le placer dans une position qui génère plus d’empathie que jamais. Bien sûr, celle qui se démarque le plus dans cette saison est Freya Allan, l’interprète de la princesse Cirilla et la fille surprise du protagoniste.

C’est parce que, dans cette deuxième saison de Le sorceleur, son personnage prend encore plus d’importance et sa véritable histoire et ses origines sont enfin racontées. La performance de la jeune actrice est un luxe rarement vu auparavant car elle fait traverser les sentiments de Ciri à l’écran. De même, le fait qu’elle doive faire face à une réalité différente montre une croissance personnelle qui pourrait faire d’elle la grande héritière de Geralt.

Quant à Anya Chalotra, elle trouve le point exact pour montrer les deux faces de Yennefer : la sorcière libre et forte et, à son tour, la sorcière que le Chaos consomme. Sans aucun doute, cette fiction compte trois protagonistes stellaires inégalés, mais l’incorporation de nouveaux personnages est également un plus pour cette deuxième saison. Kristofer Hivju, qui incarne Nivellen, fait partie de ceux qui positionneront le mieux la série.

Cependant, ce n’est pas seulement grâce à son interprétation, mais aussi à la caractérisation de Nivellen. Avec lui, Netflix a réussi à rendre l’acteur méconnaissable et une histoire passionnante sera montrée. De plus, Kim Bodnia est également un autre des grands compléments des nouveaux épisodes avec sa personnification de Vesemir. Le personnage est le mentor de Geralt et celui qui doit continuer à guider son meilleur apprenti pour faire les bonnes choses.

Mais, au-delà des performances et de l’importance de l’histoire, Le sorceleur pourrait être, encore une fois, la meilleure série Netflix. La mise en scène, les transitions d’un effet à l’autre et la musique qui accompagne l’intrigue sont la combinaison parfaite pour faire entrer le spectateur dans cette fiction.

