5 enfants meurent après que des rafales de vent aient balayé un château gonflable en Tasmanie, en Australie

Cinq enfants sont décédés, dont quatre autres dans un état critique après un tragique accident dans une école primaire de Tasmanie jeudi matin.

Les enfants étaient tombés d’un château gonflable lors d’un événement scolaire après qu’une forte rafale de vent l’ait fait décoller.

L’école et la communauté environnante sont naturellement dévastées par l’événement.

Le château gonflable a été levé à 33 pieds dans les airs avant que la tragédie ne se produise.

Ainsi, les enfants ont subi des blessures mortelles lorsqu’ils sont tombés au sol.

L’événement à l’école primaire Hillcrest de Devonport, en Tasmanie, était destiné à célébrer la fin de l’année et à être un événement amusant pour les élèves et leurs familles.

Il y a quelques jours, l’école a annoncé les festivités – dont le château gonflable – sur sa page Facebook.

Le jour de l’événement, immédiatement après l’incident, cela a été suivi d’une mise à jour alarmante.

Les ambulanciers sont arrivés peu de temps après l’accident et ont soigné les survivants, et de nombreux parents sont venus chercher les enfants indemnes et les éloigner le plus rapidement possible de la scène horrible.

Selon le commissaire de police de Tasmanie, Darren Hine, « une rafale de vent aurait provoqué le soulèvement du château de saut et des ballons gonflables. »

Bien que ce ne soit certainement pas courant, il y a eu des incidents mortels de château gonflable comme celui-ci auparavant.

L’idée est horrible, que quelque chose censé être un amusement innocent pour les enfants puisse devenir mortel si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment.

La perte de la communauté de Devonport est énorme.

Quatre des enfants qui ont perdu la vie ce matin étaient en sixième année – deux garçons et deux filles entre 10 et 11 ans, selon Hine.

Un cinquième enfant est décédé plus tard à l’hôpital, a rapporté la police, son année et son âge étant inconnus.

Un journal local, le Hobart Mercury, a parlé à un parent d’un élève de l’école primaire Hillcrest qui n’avait pas été blessé lors de l’événement.

« Nous avons tous le cœur brisé pour les parents impliqués. Et nous nous sentons coupables d’être également soulagés que nos enfants n’aient pas été blessés. »

Sans surprise, il semble que tout le monde ait été bouleversé et profondément secoué par l’événement.

La police a qualifié l’événement de « profondément bouleversant » et plusieurs photos prises sur les lieux par divers organes de presse montrent que des agents ont du mal à garder leur calme après avoir été témoins de quelque chose d’aussi tragique.

Le Premier ministre a tendu la main aux personnes blessées par la tragédie.

La Tasmanie étant un État insulaire d’Australie, le Premier ministre australien Scott Morrison a contacté les personnes touchées par l’événement, qu’il a décrit comme « incroyablement déchirant » et a tenté d’apporter son propre soutien.

Il a déclaré: « De jeunes enfants lors d’une journée amusante, avec leurs familles et cela tourne à une tragédie si horrible, à cette période de l’année, cela vous brise le cœur. »

Il a également exhorté les personnes touchées à se rallier à leurs systèmes de soutien pour se renforcer en cette période difficile : « Je veux juste dire, aux parents, aux familles et aux amis, à tous ceux qui étaient là, aux autres jeunes enfants là-bas et témoins de ces événements, je priez simplement pour que vous ayez une grande famille autour de vous et de grands amis et vous pourrez traverser cette horrible tragédie. »

De plus, le Premier ministre a publié un tweet pour exprimer ses condoléances.

Histoires connexes de YourTango :

Alors que la communauté est encore sous le choc de l’événement, certains ont de l’espoir dans la force de la région pour s’unir et surmonter la perte.

Le Premier ministre de l’État de Tasmanie, Peter Gutwein, a déclaré : « Je sais qu’il s’agit d’une communauté forte et bienveillante qui se tiendra ensemble et se soutiendra les unes les autres. »

Amanda Hartmann est une écrivaine et stagiaire en rédaction qui écrit sur divers sujets tels que l’actualité et le divertissement.