Taylor Lautner dit qu’il avait peur d’apparaître en public pendant Twilight Fame

Taylor Lautner revient sur son temps en tant que star de la crépuscule la franchise. Dans une interview avec Aujourd’hui, l’acteur a expliqué comment devenir célèbre à 16 ans avait affecté sa vie. Il a joué un rôle important dans la série de cinq films, où il a joué l’ami et loup-garou de Bella Swan, Jacob Black. le crépuscule les films étaient basés sur les livres populaires de Stephanie Meyers et ont été un énorme succès. Au total, les films ont rapporté plus de 3 milliards de dollars au box-office mondial. Au cours de la popularité de la franchise, Lautner a déclaré: « La renommée deviendrait écrasante et il ne pourrait pas vivre une vie normale sans être suivi ou reconnu. »

En parlant à un journaliste pour Aujourd’hui, Lautner a expliqué: « Peu de choses dans la vie peuvent arriver du jour au lendemain. La célébrité peut. Elle peut aussi disparaître du jour au lendemain. Quand j’avais 16, 17, 18 ans, je me réveillais et essayais simplement de sortir me promener ou de continuer un rendez-vous et j’avais 12 voitures qui attendaient devant chez moi pour me suivre où que j’aille ou me présenter à un aéroport ou n’importe où, et vous avez des milliers de fans qui hurlent. »

Même les endroits de tous les jours, comme une épicerie ou un centre commercial, étaient difficiles à visiter pour l’acteur. Il avait peur d’être découvert par le public aux endroits mentionnés précédemment. Lorsqu’il a trouvé le courage d’aller dans une épicerie, il a décrit : « C’était comme la liberté. J’ai passé tant d’années sans quitter ma maison, ou si je le faisais, chapeau, lunettes de soleil, et juste comme, peur. Ça s’est accumulé quelque chose en moi où, je ne le savais pas, mais j’avais peur de sortir. Je devenais super anxieux de sortir. Alors je ne l’ai pas fait. »





L’aube naissante : 2e partie, le dernier opus de la série, sorti en 2012. Lautner aura plus tard un rôle récurrent dans la série télévisée d’horreur comique Scream Queens. Après la dernière partie du crépuscule la franchise est sortie ; cependant, la renommée de l’acteur a commencé à diminuer. Au fur et à mesure que sa reconnaissance diminuait, Lautner a expliqué qu’il avait réalisé que la célébrité pouvait rapidement disparaître. Il a dit: « Sur le moment, c’est devenu frustrant parce que vous vouliez juste vivre une vie normale. Mais ensuite, quand cela vous est enlevé du tout, vous commencez à vous remettre en question et à dire ‘oh, les gens ne se soucient pas de moi plus?’ Quand ça s’en va un peu, tu le remarques, et c’est la partie dangereuse parce que ça peut t’embrouiller l’esprit. »

Sa vie personnelle se sent maintenant mieux qu’il y a des années. Tout en parlant de ses sentiments actuels, Lautner a expliqué qu’il se sent « tellement mieux aujourd’hui que je ne l’ai été au cours des 4-5 dernières années ». Une part importante de son bonheur vient de son fiancé. Cependant, il a plaisanté en disant qu’elle était une « fan inconditionnelle de l’équipe Edward », faisant référence au rival de Jacob, Edward Cullen.





Jason Kennedy, qui travaille à Aujourd’hui, a demandé à Taylor Lautner si la célébrité valait les difficultés. La réponse de Lautner a été: « Si vous me demandez maintenant, maintenant je dis » non « . Je suis heureux à cause de ce que cela m’a appris. Cela a fait de moi ce que je suis en ce moment et pour cela, je suis reconnaissant. »

Taylor Lautner joue aux côtés de Kevin James dans le film Équipe à domicile, qui fait ses débuts sur Netflix le 28 janvier.





