Confirmé: les teasers de Boba Fett ne montrent que la 1ère moitié du 1er épisode

Dans quelques jours sur 29 décembre 2021 commence avec Le livre de Boba Fett un nouveau guerres des étoiles-Véritable série de films sur Disney Plus. Dans la perspective, il y avait une bande-annonce et quelques teasers pour voir les fans en attente dans l’ambiance du spectacle du film.

Le matériel de teaser est cependant exclusivement sur le tout premier épisode – et ici aussi, il n’y a que des scènes de la première moitié montré dans l’épisode. A l’inverse, cela veut dire qu’on ne sait même pas ce que les 7 épisodes vont nous réserver et c’est tant mieux.

En face de The Hollywood Reporter, l’un des réalisateurs, Robert Rodriguez maintenant cela nous confirme encore des tonnes de surprises attendre. Cela suscite beaucoup d’impatience.

Mais pourquoi la bande-annonce ne montre-t-elle que le premier épisode ? La réponse est assez simple. Disney veut éviter les spoilers. Rodriguez commente la question comme suit :

« Nous ne pouvons même pas utiliser la seconde moitié du premier épisode (comme matériel de teaser) car cela révélerait tellement de choses. Les responsables n’ont utilisé que du matériel des premières minutes du premier épisode de la série de sept épisodes. »

Le producteur confirme également que des moments choquants nous attendent au fil des sept épisodes :

« Les choses évoluent d’une manière inattendue. Nous verrons des choses que nous ne pouvions pas croire que nous faisions. Chaque épisode contient de grandes surprises. »

Nous pouvons donc être curieux de savoir ce que Dave Filoni, Jon Favreau et Robert Rodriguez, qui sont responsables de la série, ont réellement évoqué du chapeau.

De quoi parle le livre de Boba Fett ?

Comme nous pouvions déjà le voir dans le premier teaser, les beats Boba Fett (Temuera Morrison) après son retour en direct à Le Mandalorien Saison 2 une façon qu’il retour à Tatooine pistes.

Ici, il aimerait que territoire faire le dernier de Jabba le Hutt a été gouverné. En tant que nouveau souverain avec de fortes ambitions, cependant, il doit d’abord gagner le respect approprié des anciens capitaines de Jabba. Pour ce faire, il souhaite emprunter un chemin différent de celui de Jabba.

On voit entre autres son fidèle compagnon dans « Le Livre de Boba Fett » Fennic Shand (Ming-Na Wen), qui est à ses côtés en conseil et en action.

En savoir plus sur la série et toutes les informations sur le casting vous obtenez dans ce post. Regarderez-vous la série lors de ses débuts sur Disney Plus le 29 décembre 2021 ?