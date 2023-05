NETFLIX a créé un film SIMILAIRE à MERLINA qui fait fureur

Netflix

« Merlina » est l’une des séries les plus réussies sur Netflix, mais elle n’a toujours pas de saison 2. Donc, vous ne devriez pas manquer ce film SIMILAIRE qui fait fureur.



©NetflixJenna Ortega comme Merlina

Merlin C’est l’une des productions les plus importantes que Netflix a aujourd’hui. Son lancement, en novembre de l’année dernière, a fait de la série une fureur mondiale. C’était grâce, non seulement à son niveau de production, mais aussi à l’excellent travail de la distribution, en particulier de son protagoniste, Jenna Ortega.

C’est pourquoi, à l’heure actuelle, les fans de Merlin sont attentifs à l’arrivée de la deuxième saison de la série sur Netflix. Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de date de sortie et on ne sait pas, exactement, si le tournage a déjà commencé. Dans tous les cas, on suppose que les nouveaux épisodes n’arriveront sur la plateforme qu’en 2024.

Mais, la vérité est que pour les fans qui veulent revoir Merlin avec Jenna Ortega à venir, ils devront encore patienter bien qu’ils puissent se divertir avec d’autres productions. C’est plus, Netflix a un film très similaire à cette histoire qui, en ce moment, fait fureur.

Le film Netflix à la Merlina qui fait fureur :

Bien que, pour les téléspectateurs, Merlin est incomparable, beaucoup d’entre eux pourraient profiter de ce film. Il s’agit de L’école du bien et du malune production arrivée sur la plateforme le 19 octobre de l’année dernière et qui est actuellement à la mode.

Le film met en vedette Charlize Theron et, bien qu’il ait une intrigue différente de celle de Merlin, a lieu à un moment similaire, avec la même essence. C’est ainsi que le souligne son synopsis officiel, qui précise que tout fan de la série Jenna Ortega Je pourrais en profiter. la connaître.

Synopsis officiel de L’école du bien et du mal :

« Dans la ville de Gavaldon, deux super amies inadaptées, Sophie (Sophia Anne Caruso) et Agatha (Sofia Wylie), partagent un lien improbable. Sophie est une couturière aux cheveux d’or qui rêve de fuir sa vie monotone pour devenir une princesse. Agatha, avec son image sombre et sa mère excentrique, a l’étoffe d’une vraie sorcière. Une nuit, sous une lune rouge sang, une force puissante les entraîne à l’école du bien et du mal, où commencent les véritables histoires de tous les grands contes de fées. Et pourtant, quelque chose ne va pas dès le départ : Sophie se retrouve à l’École du Mal, dirigée par la glamour et cinglante Lady Lesso (Charlize Theron), et Agatha se retrouve à l’École du Bien, sous la tutelle de la joyeuse et bonne -professeur Dovey (Kerry Washington). Comme si cela ne suffisait pas d’avoir à suivre des cours aux côtés de la progéniture de la méchante sorcière (Freya Parks), le capitaine Hook (Earl Cave) et le beau fils du roi Arthur (Jamie Flatters), la réalisatrice (Laurence Fishburne) révèle que seul un baiser de l’amour de sa vie peut changer les règles et envoyer chacun à la bonne école pour accomplir son véritable destin. Mais lorsqu’un personnage sinistre et dangereux (Kit Young), aux liens mystérieux avec Sophie, refait surface et menace de détruire l’école et tout le monde sorcier, la seule fin heureuse possible est de survivre à son conte de fées réel.”.

Bande-annonce de L’école du bien et du mal :

