Jonathan Majors a-t-il été retiré de la saison 2 de Loki ?

Mw-tools Pont élévateur à 2 colonnes 4T 3x380V MW-Tools HB240

Pont à double colonne 4 tonnes, connexion avec plaque d'embase extra plate. Caractéristiques : Le verrouillage de sécurité se met en plaçe automatiquement en levant le véhicule Commande électrique avec bouton de levage et bouton de descente Toutes les opérations de levage et de descente se font à partir du boitier, il n'est pas nécessaire de déverrouiller manuellement les sécurités sur chaque colonne Modèle 3 x 400 V Plaque de base extra plate de 40 mm entre les deux colonnes 2 bras télescopiques symétriques, convenant également pour les véhicules plus lourds et plus longs Supports réglables en caoutchouc avec une hauteur minimale de 90 mm Des tampons en caoutchouc protègent le châssis et réduisent les vibrations Moteur industriel Interrupteur de fin de course mécanique lors de l'arrivée au point le plus haut Construction stable des colonnes en acier de qualité Livré de série avec : Moteur avec unité hydraulique - pompe et réservoir Armoire électrique étanche aux éclaboussures (IP54) Protection des portes en caoutchouc sur les deux colonnes Protection des colonnes en caoutchouc Protection des pieds autour des bras de levage La quantité nécessaire d'huile hydraulique est de 10 litres. épaisseur de béton recommandée pour le sol : minimum 200 mm. Si vous ne disposez pas d'une telle épaisseur,prenez contact avec notre service technique. Veuillez prévoir un engin de levage lors de la livraison.