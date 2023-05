Rebecca Ferguson s’apprête à rejoindre le film Revenge de Tim Miller Best Served Cold

Actrice suédoise primée Rebecca Fergusson a été très occupée avec un éventail de projets en cours et à venir, et une autre grande fonctionnalité est probablement sur le point d’atterrir sur son dossier. Selon un rapport exclusif de Deadline, Ferguson est en pourparlers finaux pour rejoindre Tim Millerle nouveau film de vengeance bourré d’action intitulé Meilleur servi froid.





Meilleur servi froidqui devrait être un film de vengeance bourré d’action, est le dernier projet en cours de Tim Miller, qui est surtout connu pour avoir réalisé la comédie absurde de super-héros Dead Pool (2016), ainsi que Terminator : sombre destin (2019) et la fonction de remake CGI Sonic l’hérisson ainsi que sa suite à venir. Le film sera basé sur le best-seller de Joe Abercrombie du même nom de son Premier monde de droit série, et être produit sous Skydance. En plus d’adapter le scénario, Abercrombie sert de producteur sur le projet aux côtés de Miller, David Ellison de Skydance, Dana Goldberg et Don Granger.

Alors que les détails de l’intrigue du film sont en grande partie secrets en ce moment, selon le livre original, la prémisse est centrée sur l’histoire du légendaire mercenaire Monza Murcatto, joué par Ferguson. Elle fait face à une trahison qui finit par l’ostraciser, et elle se lance dans un voyage de vengeance qui changera à jamais le cours d’une nation entière.





Ce que Ferguson a d’autre en réserve

Rebecca Ferguson est devenue un nom familier dans un certain nombre de films à gros budget depuis sa première apparition en tant qu’agent désavoué du MI6 Isla Faust dans Tom Cruise. Mission impossible : une nation voyou (2015). Elle a depuis repris ce rôle dans les films suivants de la franchise, notamment Tomber (2018), cet été À l’estime : première partieet la finale de l’année prochaine À l’estime : deuxième partie (2024). Parallèlement à cela, elle a également récemment joué dans l’épopée de science-fiction de Denis Villeneuve Dune : première partie (2021) en tant que Lady Jessica, la mère du protagoniste principal Paul Atreides (Timothee Chalamet) et une sœur du Bene Gesserit qui joue un rôle clé dans la prochaine montée au pouvoir de Paul parmi les Fremen d’Arrakis.

Elle est sur le point de reprendre son rôle dans la suite, Dune : deuxième partie, prévu dans les salles en novembre. Elle a depuis fait remarquer que le film serait encore plus incroyable que le premier. En plus de tout cela, elle est actuellement productrice exécutive et joue dans la série de science-fiction dystopique Siloadapté de Hugh Howey Laine romans, qui ont été créés sur Apple TV + plus tôt ce mois-ci.