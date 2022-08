La vidéo en ligne du remake royal de Persona 5 par le jeu initial Xbox Series X / S d’Atlus démontre une action fluide de 60 images par seconde

Depuis sa première sortie en 2016, Personnage 5 n’a fait que s’améliorer. Persona 5 Royal, une version complète de la longue série, et ses retombées ont été promus par Atlus Playstation exclusif, qui s’est rapidement hissé au rang de jeu le plus vendu du genre.

Persona 5 Royal ne sera plus exclusif à l’écosystème PlayStation à partir d’octobre, selon une annonce faite par Atlus lors de l’exposition Microsoft et Bethesda en juin. Au lieu de cela, le JRPG serait disponible sur Game Pass dès le premier jour et comprendrait plus de 40 pièces de DLC, un cadeau pour Xbox propriétaires.

Malheureusement, les joueurs n’ont vu aucune vidéo du jeu sur le nouveau matériel depuis l’annonce. Pourtant, à quelques mois de sa sortie, Atlus a commencé à diffuser des informations goutte à goutte à ses fans affamés.

L’un de ces individus qui offre le premier aperçu du gameplay de Persona 5 Royal sur YouTube est un utilisateur du nom de Faz. P5 Royal est montré en train de jouer sur du matériel Xbox Series X / S dans la vidéo de 6 minutes publiée par Faz, un spécialiste du contenu Persona. Il s’agit de la version japonaise du jeu. Les images montrent Joker et les Phantom Thieves of Hearts en action, démontrant initialement comment le joueur se déplacerait dans Tokyo et le métaverse avant d’entrer dans l’arène de combat et d’afficher les batailles à 60 images par seconde.

Un sentiment d’amertume plane toujours sur la version PlayStation 5, malgré la vidéo de gameplay offrant au relooking nouvelle génération du JRPG un certain soulagement pour les joueurs désireux de mettre la main dessus. Selon la confirmation récente d’Atlus, il n’y a pas de chemin de mise à niveau Persona 5 Royal pour

Joueurs PlayStation 4. Pour obtenir la version PlayStation 5, les possesseurs de PS4 doivent racheter le jeu au prix total.

Les fans seront soulagés d’avoir un premier aperçu du développement de Persona 5 sur la technologie de nouvelle génération, car le jeu ne sortira pas avant quelques mois.