Netflix: 4 alternatives de niveau à Mother, il n’y en a que deux

Nous vous apportons d’excellentes alternatives à Mother, il n’y en a que deux.

Les drames familiaux sont à l’ordre du jour Mais si nous ajoutons en plus de cette touche comique et de l’essence des feuilletons mythiques arrivés dans notre pays il y a des années, nous trouvons des séries amusantes, avec leurs moments sérieux et leurs réflexions familiales adaptées aux temps modernes. Mother there are only two est un excellent exemple qui montre comment les temps ont changé et comment le concept de famille peut englober de nombreuses nuances et ne se limite pas à certains rôles ou traditions de genre.

Sur Netflix, c’est peut-être là que l’on peut trouver plus de séries de ce style, avec à la fois des drames d’époque et actuels, d’origine américaine et sud-américaine ou européenne, voire asiatique, avec les différents k-dramas qui atteignent également la plateforme VOD. En tout cas, aujourd’hui on parle de Mère, il n’y en a que deux, une série où deux femmes qui à un moment donné ont échangé – sans le savoir – leurs filles finissent par unir leurs forces dans une nouvelle famille. Voulez-vous une série similaire? Eh bien ici nous vous laissons 4 alternatives de niveau à Mère il n’y en a que deux.

Dash et Lily

Nous vous avons déjà parlé de quelques alternatives à Dash & Lily, une série de Noël des plus curieuses. Ce drame romantique de Noël a été assez réussi, il est donc fort probable que nous aurons de nouveaux épisodes à l’avenir. Dash et Lily raconte comment les contraires s’attirent, puisque à Noël, le cynique Dash et la joyeuse Lily échangent des messages et des défis dans un cahier rouge qu’ils parcourent partout à New York.

Année: 2020.

Saisons: 1.

Épisodes disponibles: 8.

Durée approximative: 27 minutes.

Magnolias doux

Une autre alternative que nous vous proposons est Magnolias sucrés est une série mettant en vedette 3 amis de longue date: Maddie, Helen et Dana Sue. Le groupe sert à s’encourager mutuellement et à équilibrer les relations, la carrière et la famille dans la ville méridionale de Serenity. Une série qui suit le style d’autres tubes du genre comme Sex in New York, mais avec pas mal de différences, principalement dans sa qualité. Même ainsi, c’est une série qui devient assez intéressante.

Année: 2020.

Saisons: 1.

Épisodes disponibles: 10.

Durée approximative: 50 minutes.

La maison des fleurs

Peut-être La maison des fleurs est l’une des séries sud-américaines les plus drôles de Netflix. Cette comédie familiale met en scène une famille aisée qui tient un magasin de fleurs et jouit d’un énorme prestige. Plusieurs événements mènent au début du linge sale de divers membres de la famille, découvrant un réseau des plus singuliers. Au fil de ses saisons, il a encore plus tordu la formule, la rendant encore plus amusante.

Année: 2018.

Saisons: 3.

Épisodes disponibles: 33.

Durée approximative: 30 minutes.

Jane la vierge

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une série uniquement d’origine sud-américaine ou mexicaine, Jane la vierge Il a un casting d’acteurs de ces origines et présente une série qui parodie avec un merveilleux humour acide tout ce qui caractérise une telenovela. Jane est une fille vierge qui tombe enceinte en raison de certaines circonstances. À partir de cette prémisse, vous pouvez imaginer quelles aventures bizarres peuvent se produire.

Année 2014.

Saisons: 5.

Épisodes disponibles: 100.

Durée approximative: 40 minutes.

