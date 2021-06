C’est Blindspotting, le nouveau pari StarzPlay à ne pas manquer

Angle mort il a été créé il y a 3 ans et a immédiatement séduit le public. L’histoire suit la vie de Colin, un jeune homme à qui il reste quelques jours de probation. Cependant, un événement inattendu met sa vie et le lien avec son meilleur ami Miles à l’épreuve. StarzPlay a décidé de continuer ce film dans un format série et il semble qu’il promet beaucoup. Ici, nous vous disons tous les détails et quand vous pouvez le voir.

De quoi parle Blindspotting, la nouvelle série StarzPlay

La série porte le même nom que le film, réalisé par Carlos Estrada, et commence six ans après les événements qui s’y sont produits, seulement qu’il se concentre sur Ashley, la petite amie de Miles. La jeune femme tente de mener une vie tranquille à Oakland, mais tout bascule lorsqu’il est emprisonné. Ashley est plongée dans une crise existentielle profonde, mais pas étrangère à l’humour alors qu’elle emménage avec la mère et la demi-soeur de son partenaire.







Cette comédie très particulière est créée par Rafael Casal Oui Daveed creuse et a des épisodes de 30 minutes. L’un des points en faveur de cette série n’est pas seulement l’histoire mais aussi le casting qui comprend le gagnant d’un Emmy. Jasmine Céphas Jones et l’oscarisé Hélène chasse. Le casting est complété par les performances de Benjamin Turner, Candance Nicholas-Lippman, Jaylen Barron, Atticus Woodward et, bien sûr, Casal, qui sera à nouveau Miles dans cet épisode comme dans le film.

Lors de la première de Blindspotting sur StarzPlay

Blindspotting ouvre le dimanche 13 juin (Photo: StrarzPlay)



La plate-forme a confirmé la première pour le prochain dimanche 13 juin, jour où Angle mort il sera vu dans le monde entier via STARZPLAY. A noter qu’il aura une première plus tôt, le vendredi 11 juin, dans le cadre de la Sélection Officielle du Tribeca Film Festival. STARZPLAY est le service de streaming international premium officiel de Starz et propose un nombre important de séries à apprécier L’expérience de petite amie dans ses trois saisons, et de grands classiques comme Blade Runner, Ghost Rider, parmi beaucoup d’autres.