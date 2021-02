LG ouvre webOS à d’autres fabricants: son système d’exploitation pour téléviseurs peut être trouvé avec plus de 20 marques

webOS n’est plus exclusif à LG. La société a annoncé un changement radical de stratégie concernant son système d’exploitation pour les téléviseurs. LG continuera à maintenir et à développer webOS TV ouvertement, mais accordera une licence au système pour d’autres fabricants peuvent l’inclure dans leurs téléviseurs.

En ce moment, nous avons une vingtaine de marques qui font partie de ce nouvel écosystème qui est en train de naître. De la même manière qu’Android TV est utilisé ouvertement dans plusieurs marques, webOS cessera d’être le système de LG pour devenir une option de plus. Un mouvement qui a le «potentiel de remodeler le secteur de la télévision», selon LG lui-même.

« alimenté par webOS TV »

LG a récemment annoncé la version webOS 6.0 pour ses futurs téléviseurs 2021, ainsi qu’une refonte majeure. Cependant, les téléviseurs d’autres sociétés pariant sur webOS devraient inclure par défaut la version 5.0.

Parmi les marques qui ont rejoint l’écosystème webOS, nous trouvons les petits fabricants de téléviseurs qui à ce jour pariaient sur leur propre système. C’est le cas de RCA, Ayonz ou Konka. Sous la nomenclature de « powered by webOS TV », différentes marques pourront profiter du système de LG, qui a de nombreuses années d’expérience.

Au-delà des fabricants de téléviseurs, nous trouvons des fabricants de composants tels que Realtek, Nuance ou Gracenote, des marques telles que Hyundai qui pourraient implémenter webOS dans certains de leurs véhicules ou projets et sociétés de services, qui se sont associés à LG pour s’assurer que leurs plates-formes de streaming fonctionnent correctement.

C’est le cas de Netflix, Youtube, RakutenTV, DAZN ou Prime Video. Grâce à sa présence, les télévisions des entreprises de l’écosystème webOS pourront offrir un Télécommande Magic Motion avec raccourcis vers ces plates-formes.

Avec cette décision, LG élargira la disponibilité des chaînes LG, qui sera disponible sur le système de ces téléviseurs. Les services et le contenu sont l’une des sources de revenus des entreprises et avec cette initiative, LG propose son système en échange d’étendre la portée de ses services avec la publicité. En élargissant la portée de webOS, LG pourra également obtenir plus de données d’utilisation pour savoir comment les utilisateurs l’utilisent et quelles améliorations pourraient être apportées.

Plus d’informations | LG