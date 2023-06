La franchise Law & Order étend sa portée avec un spin-off sur le thème canadien

La loi et l’ordrela série télévisée américaine de longue date, arrivera au Canada avec une nouvelle retombée. Law & Order Toronto : Intention criminelle devrait faire ses débuts au printemps 2024. La nouvelle série promet d’offrir le mélange caractéristique de la franchise de narration complexe et de personnages convaincants dans un nouveau cadre.





Law & Order Toronto : Intention criminelle sera coproduit par Lark Productions et Cameron Pictures Inc. CityTV rejoindra également une partie de ce nouveau projet. Cette série Law & Order sera distribuée à l’international par Universal Television selon Variety.

L’homologue canadien de la série établie suivra la même structure que son prédécesseur américain d’origine. La série se concentrera sur un groupe d’élite de détectives qui enquêteront sur les activités criminelles majeures dans la région métropolitaine de Toronto. Law & Order Toronto : Intention criminelle diffusera initialement 10 épisodes pour sa première saison.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

La distribution n’a pas encore été annoncée, mais CityTV a promis que la série « présentera des histoires canadiennes originales écrites et produites par des Canadiens et mettant en vedette des Canadiens ».

La création d’un nouveau spin-off montre l’engagement de la franchise à explorer de nouveaux récits se déroulant dans différents lieux. Tous ces nouveaux éléments seront combinés avec la formule de format très appréciée et éprouvée de la série qui en a fait le favori des téléspectateurs depuis plus de trois décennies.





Le pilier de la télévision américaine qui est La loi et l’ordre

NBCUniversal

La loi et l’ordre franchise créée en 1990 sur NBC. La série a été créée par Dick Wolf et produite par Wolf Productions. Depuis, la franchise a créé de nombreuses autres retombées, notamment Law & Order : Unité spéciale pour les victimes et Loi et ordre : crime organiséqui sont tous deux toujours actifs et diffusés.

L’original Law & Order : intention criminelle est la troisième série de la franchise. Ce spin-off est également créé par Wolf en collaboration avec René Balcer. Il a diffusé 10 saisons d’épisodes, 195 au total, en l’espace de 10 ans (2001 – 2011). Le spectacle était mené par le tandem de Vincent D’Onofrio et Kathryn Erbe.

D’Onofrio a joué le rôle du détective Robert Goren, tandis que Kathryn Erbe a joué Alexandra Eames. L’histoire est centrée sur NYPD Manhattan « Major Case Squad », un groupe de détectives qui se concentrent sur les cas perpétrés par des personnes de haut niveau telles que les VIP riches et opulents, les puissants responsables du gouvernement local ou parfois même les employés, et même les gens dans le secteurs de la finance et monde de l’art.

Le spectacle était axé sur la description des motifs derrière les actions des crimes commis. Ceci est montré parallèlement à l’enquête en cours qui montrera plus tard au public comment les détectives tentent de déduire ce qui s’est passé. Pour maintenir le suspense, les cas sont généralement présentés comme des scènes sans contexte, ne révélant que lentement des détails sur le crime et le suspect au fur et à mesure que l’épisode progresse.

Il a également été récemment rapporté que Vincent D’Onofrio faisait du lobbying pour la renaissance de la même série aux États-Unis, ce qui pourrait également arriver.