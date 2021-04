Indiana Jones 5 ajoute le méchant MCU Thomas Kretschmann au casting

Indiana Jones 5 amasse pas mal de casting, malgré les détails de l’intrigue qui sont gardés cachés pour le moment. Le cinquième film actuellement sans titre de la Indiana Jones franchise, qui a débuté en 1981 avec Les aventuriers de l’arche perdue, devrait sortir en juillet 2022. Il s’agit du premier opus de la série d’action-aventure en plus de quatorze ans, depuis la sortie de Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (2008), qui a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public.

Il a été annoncé que l’acteur Thomas Kretschmann, l’acteur d’origine allemande qui a dépeint le méchant baron von Strucker en possession du personnel de Loki dans Marvel’s 2015 MCU Versement Avengers: l’ère d’Ultronet le capitaine Wilm Hosenfeld dans Roman Polanski’s Le pianiste (2002), a été jeté dans le prochain Indiana Jones film. Il reste à déterminer si Kretschmann jouera un héros ou un méchant, car le rôle n’est actuellement pas divulgué. Kretschmann a également joué dans des films tels que Peter Jackson King Kong (2005), de Guillermo del Toro Lame II (2002), et a même prêté sa voix à Pixar’s Voitures 2 (2011).

Indiana Jones 5 est le premier film de la série à ne pas avoir à la barre le réalisateur Steven Spielberg, qui a démissionné en février 2020 après avoir déclaré qu’il souhaitait transmettre le personnage d’Indy à une nouvelle génération. Par la suite, James Mangold (Logan, Ford contre Ferrari) était attaché à l’écriture et à la réalisation, avec Spielberg dans le fauteuil du producteur. Mangold serait en train d’écrire le film avec Jez et John-Henry Butterworth, qui ont auparavant travaillé avec Mangold sur le scénario de Ford contre Ferrari.

Plus récemment, Mads Mikkelsen (Rogue One: Une histoire de Star Wars) et Phoebe Waller-Bridge (Sac à puces) ont été choisis pour jouer dans Mangold’s Indiana Jones film aux côtés de Harrison Ford, reprenant le rôle de l’archéologue / aventuriste brandissant le fouet pour la cinquième fois en quarante ans. Waller-Bridge et Mikkelsen se sont fait un nom avec la série primée aux Emmy Awards 2019 Sac à puces, et le film de ce dernier nominé aux Oscars 2021 Un autre tour. Cependant, leurs rôles dans le prochain film d’Indy restent également inconnus.

Le cinquième opus de la franchise Lucasfilm a certainement déjà beaucoup de buzz autour, étant donné qu’il s’agit du personnage le plus récurrent que Harrison Ford ait décrit dans l’ensemble de sa carrière (battant Han Solo de trois ans et Rick Deckard de six), et ce sera probablement la dernière fois que nous verrons Ford enfiler le fedora familier. Cependant, avec un réalisateur à succès comme James Mangold à la barre, et un casting comprenant Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge et l’ajout récent de Thomas Kretschmann, le dernier (et peut-être le dernier) épisode du Indiana Jonessaga est sûr d’être un succès dans les box-offices du monde entier.

Il est trop tôt pour dire ce que l’ajout de l’ajout de Kretschmann à la distribution signifie pour l’intrigue du cinquième Indiana Jones et l’héritage Spielberg construit en 1981, mais nous ne pouvons que supposer que plus de détails se présenteront à l’approche de la date de sortie de juillet 2022.

Sujets: Indiana Jones 5, Indiana Jones