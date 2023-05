Les agents de SHIELD Star réfléchissent au retour potentiel de Daisy dans le MCU

Chloé Benetconnue pour son rôle de Daisy Johnson (Quake) dans Agents du SHIELD.a récemment évoqué le potentiel retour de son personnage. Agents du SHIELD était une série télévisée très populaire qui a captivé le public au cours de ses sept saisons de 2013 à 2020. Cette émission révolutionnaire, qui se déroule dans l’univers cinématographique Marvel, s’est imposée comme la première série à s’interconnecter avec les films MCU et d’autres émissions de télévision. Cependant, les films n’ont jamais reconnu les événements décrits dans le spectacle. Dans une interview avec Screen Rant, Chloe Bennet a exprimé sa volonté de reprendre le rôle de Daisy Johnson si elle était approchée par Kevin Feige, le PDG de Marvel Studios.

Elle parlait avec tendresse de la passionnée Agents du SHIELD. les fans qui ont joué un rôle déterminant dans la réalisation du spectacle et leur soutien indéfectible. Alors que Bennet a maintenu son affection pour le rôle et sa volonté de remettre le costume, elle a clairement indiqué qu’il n’y avait pas eu de discussions officielles ni de plans pour le retour de son personnage à l’heure actuelle.

« Bien sûr, je serais ouverte à cela. Écoutez, il y a beaucoup de choses autour de ça. J’aime tellement les fans du SHIELD, parce que c’est leur ténacité qui a permis à la série d’être diffusée », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas été approché une seule fois ou demandé ou impliqué dans quoi que ce soit après avoir emballé SHIELD, et je ne suis pas impliqué dans quoi que ce soit qui sort. On ne m’a pas demandé, mais je serais plus qu’excité de mettre le Bien sûr, Daisy est une grande partie de qui je suis. Donc, j’aimerais bien, mais je n’ai pas été en contact avec moi.

Ming-Na Wen reste également incertain quant à la possibilité de revenir dans l’univers cinématographique Marvel. Interrogée sur un retour potentiel, Wen a révélé qu’elle était tenue dans l’ignorance, tout comme les fans, en raison de la nature secrète de Marvel Studios. Malgré l’incertitude, Wen a ouvertement exprimé son profond attachement au personnage et son désir de se mettre à nouveau à la place de Melinda May. Elle a souligné le lien profond formé avec les personnages qu’ils donnent vie, qui devient une partie de leur être même.

« Je ne peux vraiment pas dire ce qui va se passer, mais je sais que l’avoir jouée pendant sept ans, 22 épisodes chaque année, ça me manque d’être elle. En tant qu’acteur, nous donnons naissance à ces personnages et ils deviennent une partie de nous; ils sont dans notre ADN, et elle me manque, alors j’espère qu’un jour je pourrai ramener l’agent May. »