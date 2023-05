Marvel’s Runaways est brusquement supprimé de Hulu et Disney+

Vous ne pouvez plus streamer Les fugues de Marvel sur Hulu ou Disney +, car l’émission a été supprimée des services de streaming. Il a été récemment signalé qu’une purge était en cours chez Disney + avec plusieurs films et émissions supprimés dans le but de réduire les coûts. Par / Film, il a depuis été révélé que Fugues a également été retiré, n’est plus disponible sur Hulu aux États-Unis et Disney + à l’international comme il l’avait été jusqu’à présent. Comme le spectacle n’a pas reçu de sortie physique, Fugues est désormais inaccessible, et la nouvelle rend certains fans de la série mécontents.





Une variété d’autres titres ont été supprimés par Disney +, y compris saule, Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu, Turner & Hooch, Le monde selon Jeff Goldblum, La Mysterious Benedict Society, Camp magique, Fille des étoiles, Juste au-delà, et beaucoup plus. Une autre série Marvel, Projet de héros de Marvela également été annoncé comme l’un des titres à supprimer, sa série de 20 épisodes ayant depuis été supprimée.

Pendant ce temps, d’autres titres qui ont récemment été annoncés pour quitter Hulu incluent Petit démon, Visage de poupée, Rosaline, La princesse, La zone chaude, Y : Le dernier homme, Enfermé à l’étranger, L’amour au temps de Corona, Sauvetages extrêmeset La vie en dessous de zéro : nouvelle génération.

Marvel’s Runaways va au coffre-fort

Les fugues de Marvel a été créé par Josh Schwartz et Stephanie Savage. Le spectacle se déroule dans l’univers cinématographique Marvel et suit un groupe d’adolescents qui s’unissent contre leurs parents super-vilains, un groupe criminel appelé The Pride. Il mettait en vedette Rhenzy Feliz (Alex Wilder), Lyrica Okano (Nico Minoru), Virginia Gardner (Karolina Dean), Ariela Barer (Gertrude Yorkes), Gregg Sulkin (Chase Stein) et Allegra Acosta (Molly Hayes Hernandez).

L’année dernière, Gardner a évoqué la possibilité de revoir Fugues d’une certaine manière, car la poursuite du MCU garde la porte ouverte à un retour potentiel un jour. Elle garde cette porte ouverte, réfléchissant à quel point c’était amusant de faire partie du spectacle. Cela dit, elle a également dit qu’elle était satisfaite de la façon dont Fugues terminé avec sa troisième saison.

« C’était tellement amusant de voler sur les câbles, de s’allumer et d’utiliser tous ces pouvoirs de super-héros. C’est vraiment un monde tellement amusant à faire partie », a-t-elle déclaré à ComicBookMovie. « Je me sentirais tellement chanceux de revenir un jour dans ce monde. Je pense que lorsque le spectacle s’est terminé, il s’est vraiment bien terminé et c’était à peu près à l’époque où beaucoup de choses changeaient avec le monde Disney + / Marvel. Je pense que tout est venu à une fin quand elle était censée. »

L’univers cinématographique Marvel continuera à se développer malgré tout, après avoir publié son dernier chapitre avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Sur le petit écran, le MCU sera exploré plus en détail dans Invasion secrèteune série de six épisodes à venir sur Disney + le 21 juin. Il peut être intéressant de vérifier cette série dès que possible après sa sortie car on ne sait pas quand elle, ou toute autre émission Marvel, pourrait être retirée du streaming.