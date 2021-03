« Ne t’inquiète pas, je m’occuperai de toi »: qu’arrive-t-il à Fran après la mort de Marla

Écrit et réalisé par J Blakeson, qui a également réalisé « La disparition d’Alice Creed » « T’inquiète pas, je prends soin de toi«Est une représentation très intéressante du capitalisme prédateur, de l’individualisme, de l’ambition et de la cupidité, caractéristiques qui se reflètent dans un membre de la même société, rien de moins.

L’histoire tourne autour des impitoyables Marla Grayson, qui dirige une entreprise de tutelle lucrative, légale et nommée par le tribunal. Il a construit une grande entreprise qui comprend des médecins et des cadres de maisons de retraite et cible les personnes âgées, peut-être la partie la plus vulnérable de la société.

Grayson et ses associés convainquent le tribunal que leurs victimes ne sont plus en mesure de prendre soin d’elles-mêmes et les admettent dans des maisons de retraite trop chères. En outre, Marla fait tout son possible pour emporter leurs économies et leurs biens alors que les personnes âgées ne peuvent rien faire pour protéger leurs biens les plus précieux.

En fin de compte, le protagoniste de «T’inquiète pas, je prends soin de toi« Subit un sort tragique après avoir essayé de faire de même avec Jennifer Peterson, qui a un lien avec la mafia russe. Avec cela, de nombreux fans se sont demandé ce qui était exactement arrivé à Fran, sa petite amie, après Marla quitter le travail pour toujours. FAIS ATTENTION! Il y aura des spoilers plus tard.

QU’EST-IL ARRIVÉ À FRAN APRÈS LA MORT DE MARLA À «DESCUIDA, YO TE CARIDO»?

Eiza González a joué l’intérêt amoureux de Marla Grayson (Photo: Netflix)

Dans son acte final, le film montre à quel point son idée de s’allier avec Lunyov pour que tout le monde y gagne: ils se partagent également l’argent qu’ils retirent de la vente des diamants, Lunyov il récupère sa mère et Grayson Oui Fran ils se marient. Le nouvel avatar de l’entreprise de Grayson offre un package de tutelle saine.

Des maisons de retraite à l’entreprise qui fabrique les pilules données aux résidents, Grayson les administre tous. Elle occupe le poste de PDG de la société, tandis que Lunyov opère à partir de l’ombre. Vous êtes au sommet de votre réussite lorsque Feldstrom réapparaît dans sa vie avec un pistolet à la main.

Rosamund Pike est Marla et Dianne Wiest dans le rôle de Jennifer (Photo: Netflix)

Lorsque Feldstrom apparaît ce jour ensoleillé devant la chaîne de télévision, Grayson c’est devenu la définition même du rêve américain. Feldstrom il lui tire une balle dans la poitrine avant d’être épinglé et emmené par la sécurité de la chaîne de télévision. Grayson il meurt en saignant en chemin – sa vie se termine avant qu’il ne puisse vraiment commencer à profiter de son succès.

Malheureusement, le film n’a pas de « que s’est-il passé après”De cet événement. Qu’est-il arrivé à l’entreprise de Lunyov, ce qui est arrivé à tous ses clients, les entreprises et, bien sûr, il n’y a eu aucune conclusion de quelque nature que ce soit, pas même de Fran qui serait le plus touché par sa mort

Roman Lunyov est un homme aussi impitoyable que Marla Grayson (Photo: Netflix)

Dans une interview avec USA aujourd’hui, le directr J Blakeson avoué que Fran est devenu un excellent compagnon juridique pour Marla, non seulement en amour, mais aussi en affaires. De plus, pour lui, il est très probable que Fran absorber toutes les idées de Marla et qu’il pouvait même hériter de tout son empire:

« L’empire de Marla ira à Fran et Roman, et les vieillards seront toujours vraiment foutus», Déclare le réalisateur dans l’interview. « Vous pouvez couper la tête de l’hydre, mais il y en a une autre qui survivra». Pour le moment, il n’y a pas de confirmation d’une deuxième partie, mais ce qu’elle dit Blakeson c’est vrai, il pourrait y en avoir avec Fran Oui romain diriger cette nouvelle entreprise sans Marla.